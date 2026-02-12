Ucraniano usó un casco de deportistas muertos en la guerra y fue expulsado de los Olímpicos

Tras ser descalificado de los Juegos Olímpicos de Invierno, el deportista ucraniano Vladislav Heraskevich expresó en redes sociales: "Este es el precio de nuestra dignidad". Foto: AFP - ODD ANDERSEN

Tormenta geopolítica sobre los alpes italianos: el Comité Olímpico Internacional (COI) descalificó este jueves de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina al piloto de skeleton Vladislav Heraskevich, que quería usar un casco con imágenes de deportistas fallecidos durante la guerra con Rusia. Kiev reaccionó con indignación.

“El COI ha vetado no solo al deportista ucraniano sino a su propia reputación. Las generaciones futuras se referirán a esto como un momento de vergüenza”, escribió en redes sociales el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga.

La noticia supuso un despertar brusco en Milán-Cortina, a primera hora de la mañana. “Ha sido descalificado”, confirmó un portavoz del Comité Olímpico Ucraniano. En un comunicado, el organismo internacional afirmó que el competidor “no podrá participar” en los Juegos Olímpicos de Invierno “tras negarse a cumplir las directrices sobre la expresión de los atletas”.

El comité le propuso el martes al ucraniano llevar un brazalete negro en lugar del casco, como medida excepcional ante su caso, pero el deportista rechazó la propuesta.

“Esta mañana, a su llegada a las instalaciones de la competición, Heraskevich se reunió con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, que le explicó por una última vez la postura. Como en las reuniones anteriores, él se negó a cambiar la suya”, argumentó la instancia olímpica en un largo texto explicativo.

Según el portavoz Mark Adams, ella quedó “muy afectada” por no conseguir el acuerdo. En esas condiciones, “se tomó la decisión por parte de los jueces de la Federación Internacional (de Bobsleigh y Skeleton, IBSF), basándose en el hecho de que el casco que quería llevar no se ajusta a la reglamentación”, añadió el comunicado.

“El COI decidió por ello, con pesar, retirarle su acreditación para los Juegos Olímpicos de 2026. A pesar de las numerosas conversaciones y discusiones en persona con Heraskevich, no quiso llegar a un punto de encuentro”, añadió el comité internacional.

En un mensaje en la red social X, Heraskevich defendió su punto de vista: “Este es el precio de nuestra dignidad”. Por su parte, el Comité Olímpico Ucraniano agregó en un comunicado: “Vladislav no tomó la salida, pero no está solo, tiene a toda Ucrania con él y la tendrá siempre. Cuando un deportista defiende la verdad, el honor y la memoria, ya es una victoria. Un triunfo de Vladislav. Un triunfo para todo el país”.

El abanderado de Ucrania en estos Juegos Olímpicos participó el lunes y el miércoles en los entrenamientos con un “casco memorial”, según el término usado por su entorno, de color gris y que llevaba las imágenes serigrafiadas de varios de sus compatriotas fallecidos en la guerra.

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, aplaudió el lunes su iniciativa. “Su casco lleva los retratos de nuestros deportistas caídos a manos de Rusia. El patinador artístico Dmytro Sharpar, caído en combate cerca de Bajmut; Yevhen Malyshev, biatleta de 19 años, caído a manos de los ocupantes cerca de Járkov, y otros atletas ucranianos cuyas vidas fueron arrebatadas por la guerra librada por Rusia”, enfatizó el mandatario en Telegram.

Sin expresiones políticas en las competencias de los Juegos Olímpicos

Este jueves, en su encuentro diario con la prensa, el portavoz del COI insistió en que su organismo quería que Heraskevich participara. “Hubiera enviado un mensaje con mucha fuerza. No es para nosotros una cuestión de mensaje (...), es el lugar. No podemos aceptar que los deportistas sufran presiones de parte de sus responsables políticos”, aseguró.

El COI tiene como norma no permitir referencias políticas durante las competiciones y las ceremonias de entrega de medallas, según la Carta Olímpica. Contactado en la mañana del jueves en Italia, el Tribunal Arbitral del Deporte indicó que, de momento, no ha recibido un recurso de Heraskevich.

