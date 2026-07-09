Nicaragua persigue a periodistas exiliados y hace negocios con los bienes de los opositores

Daniel Ortega es copresidente de Nicaragua con su esposa Rosario Murillo. Foto: EFE - Ronald Peña R

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Cientos de periodistas nicaragüenses en el exilio enfrentan amenazas vinculadas a la “represión” en su país, así como trabas legales para ejercer su labor, denunció en Costa Rica una ONG defensora de la libertad de expresión.

Al menos 310 periodistas nicaragüenses viven exiliados, la mayoría desde 2018, cuando a las protestas ciudadanas le siguió una fuerte represión por parte del gobierno de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, que causó unos 300 muertos.

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“El exilio deja de ser un refugio seguro: periodistas nicaragüenses enfrentan amenazas transnacionales y desprotección”, advirtió la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) en un informe de monitoreo durante el segundo trimestre de este año.

Además, la entidad dijo que recibió reportes de “nuevas formas de represión” contra periodistas dentro de Nicaragua y familiares de exiliados que denuncian “interrogatorios” ante sospechas de que envían información a medios editados fuera del país.

La FLED señaló que en el segundo trimestre del año varios periodistas exiliados en Costa Rica fueron alertados por autoridades locales sobre “riesgos graves contra su vida e integridad”.

La organización, que se refiere a esos hechos como “represión transnacional”, urgió al Gobierno costarricense a adoptar “medidas específicas y efectivas” de protección. Y es que en junio de 2025, Roberto Samcam, exmilitar nicaragüense exiliado en San José, fue asesinado por sicarios.

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La FLED agregó que fue informada de “casos de vigilancia” en Costa Rica y que uno de ellos “derivó en la salida de emergencia” de una periodista, “luego de recibir advertencias sobre el peligro que enfrentaba si permanecía en el país”.

La oenegé recordó que, entre abril y junio pasados, dos periodistas nicaragüenses fueron deportados por Estados Unidos a Costa Rica, lo que los dejó en una mayor “indefensión”.

Asimismo, denunció que el gobierno de Ortega y Murillo “impone trabas a familiares” que realizan gestiones para periodistas en el exilio, como la convalidación de títulos académicos y la autentificación de documentos administrativos.

El negocio del régimen nicaragüense con las propiedades de los opositores

El régimen de Ortega y Murillo ha aplicado nuevas formas de represión contra quienes son sus disidentes: las confiscaciones de propiedades a opositores y desterrados. Eso incluye, como se lee en el diario español El País, la distribución de bienes entre instituciones estatales, así como la venta, alquiler o repartición de ellos entre sus seguidores.

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De hecho, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU detalló que desde 2018 —y con mayor intensidad a partir de 2023— las autoridades sandinistas han arrebatado viviendas, vehículos, terrenos, cuentas bancarias, empresas y pensiones a personas en el exilio. Eso, según lo expuesto, responde a “una estrategia sistemática de represión transnacional, cuyo objetivo es eliminar cualquier forma de oposición y garantizar la impunidad del régimen”.

El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, citado por el periódico español, llevó a cabo una investigación que demostró que, a partir de 2023, varios inmuebles confiscados pasaron a manos de instituciones públicas como el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y el Instituto Tecnológico Nacional (Inatec).

Además, los edificios de los medios de comunicación Confidencial y 100% Noticias quedaron en manos del Ministerio de Salud, y las instalaciones del diario La Prensa se convirtieron en un centro cultural estatal. Más recientemente, las autoridades nicaragüenses han optado por poner los bienes en el mercado inmobiliario o se los han cedido a sus simpatizantes.

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