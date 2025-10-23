“¡No a la guerra loca! Sí a la paz”: Maduro se pronuncia ante la “amenaza” de EE. UU.

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores del oficialista venezolano, Nicolás Maduro, que acusó a Estados Unidos de ejercer a diario una "guerra psicológica" sobre Caracas. Foto: EFE - Palacio de Miraflores

“¡No a la guerra loca, por favor!”... El líder el oficialismo, Nicolás Maduro, dijo el jueves que “Venezuela quiere paz” ante lo que considera una amenaza de invasión militar por parte de Estados Unidos.

Estados Unidos desplegó en agosto destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe.

El 2 de septiembre este operativo realizó el primero de los nueve ataques contra embarcaciones y submarinos, dos de ellos en el Pacífico, en los que han matado al menos a 37 presuntos narcos.

Maduro ha tachado a estas operaciones de amenaza y asedio, y asegura que buscan un cambio de régimen para apropiarse del petróleo.

“No a la guerra”, dijo Maduro durante una asamblea con sindicatos afines al chavismo al dirigir un mensaje a trabajadores de Estados Unidos. “Sí paz, sí paz (sic), por siempre, paz por siempre, ¡No a la guerra loca!, No a la guerra loca, ¡No a la guerra loca!”.

“Esto se llama lenguaje tarzaneado, si se traduce en español tipo Tarzán sería no guerra, no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura de la guerra, esa sería la traducción verdad”, bromeó Maduro.

El término “tarzaneado” se refiere a un lenguaje donde se omiten artículos, preposiciones y conjugaciones complejas.

Las reacciones de Maduro ante la “amenaza” de EE. UU.

Frente al despliegue estadounidense en el Caribe, Maduro ha ordenado una serie de ejercicios militares. El más reciente activado la madrugada de este jueves en 73 puntos de las costas venezolanas.

El líder oficialista dijo, además, que en estos entrenamientos han probado equipamiento comprado a Rusia y China. “Gracias al presidente Vladimir Putin, gracias a Rusia, gracias a China y gracias a muchos amigos en el mundo, Venezuela tiene un equipamiento para garantizar la paz”.

Es más, un video publicado en las redes sociales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), muestra a un comandante y un general de Venezuela supervisando la restauración de un tanque antiguo: el AMX-13, como respuesta a la “amenaza” estadounidense.

Cabe recordar que Estados Unidos ofrece una recompensa de US 50 millones por “información que conduzca al arresto” de Nicolás Maduro.

Anteriormente, la fiscal general de los EE. UU., Pam Bondi, acusó al oficialista de cooperar con el Tren de Aragua, el cártel de los Soles, y el cártel del Sinaloa, todos tildados de terroristas por la administración Trump.

Maduro “es uno de los mayores narcos del mundo y una amenaza a nuestra seguridad nacional, razón por la que duplicamos la recompensa”, resaltó Bondi.

En contraste, mientras incrementan las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, la ONU aseguró que las acciones encubiertas de Washington en Caracas “violan la soberanía de Venezuela y la Carta de la ONU”.

