El magistrado decidió durante una audiencia en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth , en el estado de Massachusetts, que Clancy sea juzgada de nuevo seis meses después de que se diera por terminado el primer litigio luego de que el jurado no pudiera llegar a un veredicto unánime.

El juez estadounidense William Sullivan citó este lunes a Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos pequeños en 2023, a un nuevo juicio para el 29 de marzo de 2027, tras declararse nulo el proceso anterior, según informaron varios medios.

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Nuevo juicio contra Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos en 2023

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La semana pasada, el magistrado se opuso a la petición de la defensa para desestimar los cargos contra Clancy.

Además, la defensa solicitó una investigación sobre un miembro del jurado al que acusa de haber impedido alcanzar el veredicto unánime, mientras que la Fiscalía pidió al juez que imponga una orden que limite las comunicaciones públicas del proceso para evitar un posible sesgo.

Por ahora, la Fiscalía no ha avanzado si seguirá adelante con los cargos de asesinato en primer grado u optará por otros menores en el proceso previsto para el próximo año.

Según recoge ABC News, Jennifer Sprague, una de las fiscales, defendió que Clancy debería volver a ser juzgada por un jurado, lo que podría sugerir que se mantendrá la acusación porque las condenas por otros delitos menores no se deciden con un jurado.

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La última audiencia previa al juicio se celebrará el 18 de marzo de 2027.

Clancy, una exenfermera de 36 años, fue acusada de estrangular a sus hijos Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses, en enero de 2023, en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.

La defensa argumentó que sufrió psicosis posparto.

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