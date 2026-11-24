El lunes, el representante Jamie Raskin, quien presidirá el Comité Judicial, apuntó a cuatro empresas respaldadas por 1789 Capital, el fondo de inversión del que Donald Trump Jr., hijo del presidente, es socio. Una de ellas es el fabricante militar Hadrian, que sorpresivamente recibió en marzo un…

El Partido Demócrata no quiere perder ni un segundo cuando retome el poder en enero y por eso desde ya ha avanzado en uno de sus principales objetivos: la fiscalización del gobierno de Donald Trump, repleto de denuncias por conflictos de interés.

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El lunes, el representante Jamie Raskin, quien presidirá el Comité Judicial, apuntó a cuatro empresas respaldadas por 1789 Capital, el fondo de inversión del que Donald Trump Jr., hijo del presidente, es socio. Una de ellas es el fabricante militar Hadrian, que sorpresivamente recibió en marzo un contrato del gobierno por casi USD 1.000 millones de dólares, meses después de la primera inversión del fondo.

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Para Raskin, el historial de 1789 Capital sugiere o una capacidad de previsión excepcional o un esfuerzo coordinado para usar el poder ejecutivo en beneficio de la familia Trump, y no es el único caso. ProPublica reveló que un alto asesor del presidente intervino para asegurar un préstamo del Pentágono por USD 620 millones Vulcan Elements, una empresa de imanes de tierras raras en la que el fondo había entrado tres meses antes del anuncio.

“Los estadounidenses deben tener la seguridad de que su gobierno se ocupa de sus intereses, no de hacer más rica a la familia del presidente”, señaló en una carta el demócrata Robert Garcia, quien presidirá el Comité de Supervisión de la Cámara, y quien les pidió a 13 aliados y familiares de Trump que conserven sus documentos, pues serán convocados a declarar por presunta corrupción corporativa, abusos en el Departamento de Seguridad Nacional y el encubrimiento de los archivos de Epstein.

La reacción del presidente ante esta ofensiva por la transparencia, sin embargo, ha sido mucho más ruidosa. La Casa Blanca le contestó a García que “si los demócratas eligen hacer investigaciones falsas y políticas de izquierda radical, eligen trabajar contra el pueblo estadounidense”, anticipando una guerra narrativa sobre la transparencia del Ejecutivo. Trump, por otro lado, mostró que buscará continuar adelante con sus cuestionados lazos empresariales mientras el sistema no lo castigue.

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La conexión de Trump con Nvidia

El mismo lunes en el que Raskin anunció sus investigaciones, Trump se atribuyó el regreso de Jensen Huang a la dirección de Nvidia, el gigante de los chips de inteligencia artificial, quien había renunciado en medio de un escándalo sobre presunto espionaje. La junta directiva de Nvidia informó que votó por unanimidad el regreso de Huang y que, en el proceso, recibió aportes de los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos que los convencieron de que Huang “no representa un riesgo para la seguridad nacional”. Trump no ocultó por qué quería a Huang de vuelta.

“Tenemos que cuidar a nuestros genios. Por cierto, no tenemos muchos”, dijo en una entrevista con Fox News.

Según CNN, el presidente veía al empresario como una pieza clave para la economía estadounidense, y el mercado le dio la razón en una cosa, ya que el valor de Nvidia parece depender de Huang. La acción cayó cerca de un tercio entre el 6 y el 20 de noviembre, en medio del escándalo y de una ola de ventas en el sector de los semiconductores. El lunes, con su regreso, subió 31,48 %, su mayor alza en un día desde 2003, y la empresa ganó cerca de USD 952.000 millones en valor de mercado

Por todo esto, la mención al gobierno compromete más a Trump, ya que según una revisión del Washington Post de sus declaraciones financieras, Trump tenía probablemente entre USD 13 y USD 62 millones en acciones de Nvidia a finales de agosto de 2026. Para finales de 2024, esa participación valía solo entre USD 615.000 y USD 1,3 millones, por lo que sus inversiones han crecido considerablemente durante su gobierno.

El lazo entre el presidente y Nvidia ha sido estrecho y público. De hecho, Nvidia se comprometió a aportar USD 25 millones para el salón de baile que el presidente construye en la Casa Blanca. Para los demócratas esto es preocupante porque se desdibuja la independencia que debería tener el gobierno frente a las empresas que regula.

Una nueva alarma sonó el pasado 19 de noviembre, cuando el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara reveló que el gobierno aprobó envíos de casi 900.000 chips avanzados de Nvidia y AMD a empresas chinas entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. El dato importa porque las ventas de Nvidia en China dependen de licencias que otorga el gobierno de Trump. Es decir, de decisiones que mueven a su vez el valor de las acciones del presidente.

El comité, presidido por el republicano Brian Mast, señaló además a dos firmas como posibles fachadas de contrabando con oficinas vacías. Eso sí, a mayo, ninguno de los chips aprobados se había despachado.

El de Nvidia tampoco es el único movimiento estudiado esta semana. Documentos filtrados al New York Post muestran que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, impulsó sin licitación un plan para pasar los derechos comerciales del Mundial a una nueva empresa estadounidense, cuyo inversionista principal habría sido Thrive, el fondo de Joshua Kushner, hermano del yerno de Trump.

Dicho acuerdo se renovaría en bloques de 12 años hasta por 96 años, y el propio director financiero de la FIFA advirtió que un comprador externo podría “restarle prioridad a la televisión abierta en beneficio del pago”. Aunque Infantino retiró el plan el 31 de julio tras la reacción en su contra, las revelaciones siguen saliendo.

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Los límites del sistema

El regreso de Huang ha caído mal incluso entre los republicanos. El senador Kevin Cramer, de Dakota del Norte, advirtió que la junta de Nvidia asume el riesgo legal y reputacional de contratar a un CEO que podría ser condenado por violar leyes de espionaje y de control de exportaciones, pero que “el riesgo para la seguridad nacional pasa a los militares y a los ciudadanos de Estados Unidos”.

Que haya críticas republicanas es una novedad, pero no termina de despejar el difícil camino que tienen los demócratas incluso con las dos cámaras a su favor. El primer obstáculo es el propio Ejecutivo. El 9 de noviembre, el abogado de la Casa Blanca, Will Scharf, le escribió a Garcia que el gobierno estaba “vigilando” a los demócratas del Congreso y que investigar al gobierno “podría cruzar la línea hacia la criminalidad flagrante”. Aaron Reitz, fiscal federal en Texas, incluso le exigió a Garcia conservar sus documentos y amenazó con investigarlo. Y el fiscal general, Todd Blanche, dijo que el Departamento de Justicia defenderá a los funcionarios que los demócratas investiguen.

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Todas estas declaraciones pesan porque, si un funcionario citado se niega a declarar, el Congreso depende casi siempre de ese mismo Departamento de Justicia para procesarlo por desacato. La otra vía son los tribunales, que pueden tardar años en moverse. Cabe recordar que en el primer mandato de Trump, la pelea por sus registros financieros llegó hasta la Corte Suprema luego de que, en 2019, el Comité de Supervisión de la Cámara le exigiera a su firma de contabilidad, Mazars, entregar esos documentos. Trump demandó para impedirlo, y en julio de 2020 la Corte devolvió el caso a tribunales inferiores. El comité solo recibió los documentos en 2022, cuando Trump ya había dejado la Casa Blanca.

Las citaciones también pueden sacar a la luz documentos, pero tienen otro límite. En Estados Unidos, el presidente no está sujeto a la ley penal federal sobre conflictos de interés, aunque altos funcionarios también comprometidos, como el secretario de Comercio, Howard Lutnick, sí lo están. En la práctica, eso significa que Trump puede tomar decisiones que beneficien a empresas en las que tiene acciones sin cometer un delito, por sorprendente que parezca.

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Para Manuel Camilo González Vides, internacionalista y profesor de la Universidad Javeriana, ese vacío viene de origen. "Es un fallo de diseño, un pecado original de la institución presidencial estadounidense", explica.

Según el experto, los redactores de la Constitución buscaron un Ejecutivo con la fortaleza de un monarca, pero en términos republicanos, y por eso le dieron amplios márgenes de acción.

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"Cuando el presidente expide una regulación o un decreto, la Constitución no distingue si puede favorecer algún negocio suyo o de su familia. Se asume, ingenuamente, que son actos que benefician a la nación".

¿Por qué Trump no se autolimita, como sus antecesores? "Ningún actor político, cuando sabe que hay una regla que lo beneficia, se restringe de utilizarla. Son muy contados los casos en los que los presidentes limitan su poder", responde el académico. A su juicio, Trump aprovecha ese vacío: como la ley no lo obliga a apartar sus negocios, "es una ventana de oportunidad para seguir fortaleciendo su poder personal sobre la presidencia".

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Por esto las organizaciones de vigilancia, como Democracy Defenders Fund, piden nuevas leyes para prohibir que el presidente y sus familiares tengan participaciones en empresas con contratos federales. Sin embargo, cualquier ley así necesitaría la firma del propio presidente o dos tercios del Congreso para superar su veto, algo imposible sin decenas de votos republicanos.

El camino más drástico sería un juicio político, pero González Vides advierte que hoy no tendría piso. Tendría que probarse traición, soborno, es decir, un enriquecimiento que vaya contra los intereses del país, u obstrucción de las investigaciones del Congreso.

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Mientras tanto, la próxima prueba no tendrá que esperar a enero. Huang declarará en público ante el Comité Bancario del Senado el 3 de diciembre, y se espera que dos días antes dé una entrevista a puerta cerrada al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. Será la primera vez que el empresario responda preguntas sobre su regreso, y también la primera oportunidad para saber qué le dijo el gobierno a la junta de Nvidia.

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