Un funcionario de la Administración de Donald Trump habría sugerido a Guyana que considerara ceder parte de su territorio a Venezuela , en medio de los acercamientos diplomáticos entre Washington y Caracas. La propuesta, que habría generado preocupación entre las autoridades guyanesas, contemplaba la posibilidad de que Venezuela obtuviera el control parcial de la región del Esequibo, un territorio rico en recursos naturales que ambos países disputan desde hace más de un siglo.

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La revelación fue publicada este jueves por la agencia Reuters, que citó a tres personas familiarizadas con las conversaciones. Según la investigación, Jeremy Lewin, quien hasta finales de octubre se desempeñó como jefe de planificación política del Departamento de Estado estadounidense, planteó la posibilidad durante una serie de contactos con representantes de ambos países.

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De acuerdo con una de las fuentes consultadas por Reuters, Lewin le dijo al ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Robert Persaud, durante una reunión celebrada en Washington en septiembre, que podía ayudar a organizar negociaciones territoriales con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Otras dos personas señalaron que el funcionario incluso habría mencionado la posibilidad de que Caracas asumiera el control parcial del Esequibo, que comprende aproximadamente los dos tercios occidentales del territorio guyanés.

En declaraciones a Reuters, Lewin confirmó que mantuvo conversaciones preliminares con representantes de Venezuela y Guyana sobre la disputa territorial. Aseguró que actuó por instrucciones de la Casa Blanca y que el objetivo era dimensionar el conflicto para la Administración estadounidense. También afirmó que informó sobre esos contactos al secretario de Estado, Marco Rubio, y a la Casa Blanca.

La revelación sorprendió a las autoridades guyanesas, que han insistido en que la soberanía sobre el Esequibo no está abierta a negociación. Según las fuentes citadas por la agencia, después de la reunión de septiembre, funcionarios de Guyana buscaron aclaraciones con otros representantes del Departamento de Estado, quienes les aseguraron que la posición estadounidense sobre las fronteras entre ambos países no había cambiado.

Un portavoz del Departamento de Estado también sostuvo, en respuesta a Reuters, que la política de Washington sobre la frontera entre Venezuela y Guyana permanece intacta. La Casa Blanca, por su parte, remitió las preguntas al Departamento de Estado, sin aclarar si había autorizado las conversaciones sobre el futuro del territorio.

El acercamiento entre Trump y Delcy Rodríguez

Las conversaciones se produjeron en medio de un cambio significativo en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro en enero, durante una operación estadounidense, la Administración Trump ha profundizado sus contactos con el Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez y ha ampliado su participación en los asuntos políticos, económicos y militares del país.

Según Reuters, Rodríguez había buscado la mediación de Trump desde mayo. En una carta fechada el 11 de ese mes, solicitó el respaldo del mandatario estadounidense para facilitar un acercamiento con Guyana y abordar lo que describió como una "controversia territorial histórica" por el Esequibo.

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La agencia tuvo acceso a esa comunicación, aunque advirtió que no pudo verificar de manera independiente su autenticidad. Lewin, quien proporcionó el documento a Reuters, aseguró que Rodríguez también abordó directamente el asunto durante una reunión celebrada en Caracas en julio.

La revelación coincide, además, con la visita de Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, a Venezuela este miércoles. Durante su encuentro con Delcy Rodríguez, ambos países firmaron un acuerdo para ampliar la cooperación militar, un hecho que evidencia el nuevo nivel de relacionamiento entre Washington y Caracas.

Una disputa territorial de más de 180 años

El Esequibo es una región de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados que representa cerca de dos tercios del territorio de Guyana. Venezuela reclama su soberanía desde hace más de 180 años, mientras que Guyana defiende las fronteras establecidas en el Laudo Arbitral de París de 1899, cuando el territorio todavía era una colonia británica.

La controversia adquirió una nueva dimensión después de que la petrolera estadounidense ExxonMobil descubriera importantes reservas de petróleo en aguas cercanas al Esequibo en 2015. Estos hallazgos transformaron a Guyana en uno de los países con mayor crecimiento económico del mundo y aumentaron la importancia estratégica de la región.

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En 2018, Guyana llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con el objetivo de que se confirmara la validez del laudo de 1899 y se ratificara la frontera con Venezuela. Caracas, por su parte, sostiene que el territorio le pertenece y ha insistido en que la controversia debe resolverse mediante negociaciones.

En los últimos meses, Delcy Rodríguez ha reiterado el reclamo venezolano. Durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre, pidió a Guyana iniciar negociaciones sobre el estatus jurídico del territorio.

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La posibilidad de que Washington haya explorado una fórmula que implique transferir parte del Esequibo a Venezuela abre interrogantes sobre el alcance de su nueva relación con Caracas y sobre el papel que pretende asumir en una disputa que también involucra los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos en el Caribe.

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