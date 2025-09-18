Obama denunció que EE. UU. está en un punto crítico por la violencia política

Barack Obama mencionó que la violencia política “no es nueva” y “ha ocurrido en ciertos períodos” de la historia estadounidense, pero es “un anatema para lo que significa ser un país democrático”. Foto: EFE - WILL OLIVER

El expresidente Barack Obama hizo una declaración sobre la violencia política que vive el país, a propósito del reciente asesinato de Charlie Kirk, y ante un grupo en Pensilvania aseguró que Estados Unidos está “en un punto de inflexión”.

El crimen cometido contra el joven conservador y aliado de Donald Trump, así como el homicidio de Melissa Hortman, presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, y de su esposo, llevó al demócrata a decir que el país ha vivido una “tragedia”, además de unos “incidentes horribles”.

Obama mencionó que la violencia política “no es nueva” y “ha ocurrido en ciertos períodos” de la historia estadounidense, pero es “un anatema para lo que significa ser un país democrático”. En una charla en la Sociedad Educativa Jefferson, agregó: “No hay peros ni condiciones. La premisa central de nuestro sistema democrático es que debemos ser capaces de estar en desacuerdo y, a veces, tener debates muy polémicos sin recurrir a la violencia”.

El exmandatario comentó que denunciar la violencia política y lamentar a sus víctimas “no significa que no podamos debatir las ideas” que ellos promovían. Añadió que, si bien cree que los postulados de Kirk “eran erróneos”, eso “no niega el hecho de que lo ocurrido fue una tragedia”. Aprovechó para mencionar que era una idea equivocada crear un enemigo y tratar de silenciar el debate alrededor de lo ocurrido.

El país ha sido testigo recientemente de múltiples actos de violencia con motivos políticos. En abril, por ejemplo, un hombre presuntamente incendió la mansión del gobernador de Pensilvania mientras el funcionario Josh Shapiro y su familia dormían en el piso de arriba. Trump, además, recibió un disparo en un mitin en julio de 2024, en plena campaña presidencial. Según la Policía del Capitolio, el año pasado se profirieron casi 9.500 amenazas y declaraciones preocupantes contra el Congreso.

