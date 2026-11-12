El diario estadounidense tuvo acceso a una serie de correos que este exsargento del Ejército de Estados Unidos le envió a su hermana en 2021, Elizabeth Emen, en los que criticaba su relación de cinco años con un colombiano, con quien ella…

David Brouillette, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que el pasado 13 de julio mató al colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero en Biddeford (Maine), tenía un largo historial de hostilidad contra los inmigrantes, en especial contra los colombianos, según The New York Times.

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Los correos de odio contra colombianos del agente de ICE que mató a Johan Sebastián Durán

El diario estadounidense tuvo acceso a una serie de correos que este exsargento del Ejército de Estados Unidos le envió a su hermana en 2021, Elizabeth Emen, en los que criticaba su relación de cinco años con un colombiano, con quien ella tiene dos hijos. El esposo de Emen tenía entonces 37 años, hacía un doctorado en Educación y vivía legalmente en el país.

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“Puede llevarse su trasero no ciudadano de vuelta a su país y disfrutar de sus lujos del tercer mundo”, escribió el agente, y agregó que el “linaje” de su cuñado no sabía “nada de lo que cuesta ganarse y luego apreciar la libertad que ofrece Estados Unidos”.

“Tus decisiones te han costado un hermano. Estoy tan, tan, tan avergonzado de ti. Estás muerta para mí, Liz”, concluía el correo.

Emen, terapeuta en Maryland, le dijo al Times que “David no tenía bases para decir que mi pareja era indocumentado. Se trataba de cómo lo veía por su raza”. Según contó, su hermano le confesó que en Afganistán se protegía perfilando racialmente a la población local y si lograba deshumanizar a las personas, podía ser menos empático.

Durán Guerrero, de 25 años y padre de una niña, recibió cuatro disparos en la cara y el cuello, según Sean P. Murphy, abogado de la familia. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que el vehículo intentó huir y que el agente disparó “temiendo por la seguridad pública”, una versión que no ha sido respaldada por ninguna evidencia.

El DHS también dijo al principio que el joven había entrado ilegalmente al país, pero luego se retractó ante el senador Angus King. De acuerdo con Murphy, Durán tenía permiso para trabajar y ni siquiera era la persona que ICE buscaba.

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El reportaje del Times también reconstruye el historial que nadie revisó. Brouillette fue diagnosticado con trastorno bipolar y hospitalizado “varias veces”, según su madre, Susan Bedard, algo que suele descalificar a los aspirantes a agentes federales. Sus dos exesposas lo acusaron en tribunales de agredirlas físicamente, algo que él niega, y al menos dos veces mintió en documentos judiciales. Entre 2015 y 2025 pasó por al menos siete empleos.

Frank Wozniak, exjefe de Brouillette en un cuerpo de bomberos voluntarios, lo describió como “una bala perdida”, mientras que su madre aseguró que “es peligroso y no debería tener armas”.

Aun así, y pese a su historial, ICE le permitió operar para la agencia desde diciembre de 2025, tras una verificación preliminar acelerada en medio de la ofensiva de contratación con la que el gobierno de Donald Trump buscaba duplicar el número de agentes de deportación.

Brouillette saltó el curso completo de entrenamiento en Georgia, y cuando ocurrió el tiroteo, su informe de antecedentes completo seguía sin ser revisado. Entretanto, había arrestado a tres migrantes africanos sin antecedentes penales.

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El Departamento de Seguridad Nacional respondió que cualquier acusación sobre un entrenamiento o una verificación deficientes es “falsa”.

Estos correos, sin embargo, podrían pesar en las investigaciones abiertas por el fiscal general de Maine, Aaron Frey, cuyo mandato termina en diciembre y planea anunciar sus decisiones antes de dejar el cargo, y por el inspector general del DHS.

“La ley federal no exige probar animadversión racial, pero ese sesgo podría respaldar la idea de que el agente usó fuerza excesiva”, explicó Michael Gennaco, exfiscal federal.

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