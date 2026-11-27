La decisión de Costa Rica de impedir la entrada al país de la relatora de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, es difícil de conciliar con el compromiso histórico del país con los derechos humanos, afirmó el alto comisionado de Naciones Unidas para esta materia, Volker Türk. En una declaración transmitida a EFE por su portavoz, Ravina Shamdasani, el alto responsable pidió a las autoridades costarricenses que reconsideren urgentemente la medida y le permitan ingresar.

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Albanese denunció la decisión en un mensaje publicado en la red social X, donde escribió: "Conoces la cara del imperio el día que le tocas los nervios o traspasas sus confines". Añadió: "Saludos desde el aeropuerto de Costa Rica". Türk expresó, por su parte, su "profunda preocupación" por esta situación e indicó que su oficina está en contacto con las autoridades costarricenses para abordar el caso.

Conoces la cara del imperio el día que le tocas los nervios o traspasas sus confines.



(Saludos desde el aeropuerto de Costa Rica). pic.twitter.com/h1R2F28GNs — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 27, 2026

La jurista italiana llegó el jueves al país centroamericano, procedente de Francia, para asistir a una ceremonia en la que iba a recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica (UCR), el máximo reconocimiento que concede esta institución pública. El director de Migración, Homer Badilla, justificó la decisión alegando que Albanese tiene "una alerta internacional por vínculos con actos terroristas", aunque no precisó el origen de esa alerta ni a qué actos se refería. El funcionario también afirmó que la relatora, una de las primeras voces que denunció internacionalmente que Israel ha cometido un genocidio en Gaza, representa un "perfil importante en contra de la seguridad nacional".

This is where I will spend my first night in Costa Rica. pic.twitter.com/9DbgdNOqDO — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 27, 2026

Esto mostró las líneas bajo las cuales funciona la política exterior costarricense, alineada con las directrices de Estados Unidos, pues dejó ver cómo el país centroamericano le dio la espalda a una representante de una organización que tradicionalmente ha respaldado, en momentos en los cuales impulsa la candidatura de Rebeca Grynspan para ser secretaria general de la ONU. Las críticas sobre ello se escucharon desde la academia y los sectores progresistas, pero también desde el oficialismo. De hecho, el diputado José Miguel Villalobos, citado por medios locales, dijo: "Yo no quiero oír a la señora Albanese, pero le defiendo el derecho de que entre y diga lo que yo no quiero oír, porque eso es la tolerancia. Albanese no es Hamás. Tiene derecho a venir, tiene derecho a entrar, equivocada o no".

Esto ocurrió después de que Costa Rica tomara la decisión de abstenerse de votar en la ONU sobre asuntos que hasta el año pasado apoyaba con relación a Israel, los territorios ocupados y la población refugiada. Además, también se apartó de una mayoría de 152 países que respaldaron la posibilidad de la Autoridad Palestina de participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas de manera remota. Sumado a ello, la presidenta Laura Fernández le dijo hace unos meses al presidente israelí, Isaac Herzog, que pretende trasladar la embajada costarricense desde Tel Aviv a Jerusalén, en consonancia con lo que ordenó Donald Trump desde Estados Unidos.

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