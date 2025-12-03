Operativos “antiinmigrantes” se intensifican en Nueva Orleans por orden de Trump

Oficiales de la Patrulla Fronteriza realizan arrestos en Nueva Orleans, Luisiana, EE. UU., el 3 de diciembre de 2025. Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos lanzó el miércoles una operación contra “los migrantes irregulares con antecedentes criminales” en Nueva Orleans, tras criticar a las autoridades demócratas de la ciudad por no cooperar.

Le recomendamos: La isla de Epstein en el Caribe: nuevas imágenes reabren el debate político en EE. UU.

“Los hombres y mujeres de las fuerzas del orden del DHS han llegado a The Big Easy”, dijo en X la secretaria del DHS, Kristi Noem, al utilizar el popular apodo de la ciudad ubicada en el estado de Luisiana.

El presidente Donald Trump había reiterado el martes su intención de enviar militares de la Guardia Nacional a Nueva Orleans (sur), como ya lo ha hecho desde junio en Los Ángeles (oeste), Washington y Memphis (sur), a cada ocasión en contra de la opinión de las autoridades locales demócratas.

Trump dijo haber recibido una llamada del gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, pidiendo ayuda.

Le podría interesar: ¿Qué se sabe del doble ataque por parte de EE. UU. contra una supuesta narcolancha?

El departamento precisó en un comunicado que inicia esta operación “dirigida contra inmigrantes irregulares con antecedentes criminales que están en libertad debido a las políticas de santuario” adoptadas por las autoridades demócratas de Nueva Orleans.

Las políticas denominadas “de santuario” adoptadas por numerosos estados y ciudades demócratas consisten en limitar estrictamente la colaboración entre las fuerzas del orden locales y la policía federal de inmigración, para proteger a los migrantes en situación irregular de posibles deportaciones.

La alcaldesa electa de Nueva Orleans, la demócrata Helena Moreno, quien asumirá su cargo el 12 de enero, expresó el miércoles su preocupación por las redadas.

Lea también: EE. UU. pausa procesos de inmigración desde Venezuela y otros 18 países: Colombia no está

“Lo que hemos estado viendo en todo el país y en otras ciudades es que la Patrulla Fronteriza parece apuntar a personas de piel morena y potencialmente violando incluso algunos de sus derechos al debido proceso”, dijo.

Un fotógrafo de AFP presente en el lugar presenció varias detenciones por la mañana en el marco de esta operación.

Trump ha convertido la lucha contra la migración irregular en una prioridad absoluta. Su gobierno asocia sistemáticamente criminalidad con inmigración clandestina.

Le sugerimos: Familia colombiana hace la primera denuncia formal por ataques de EE. UU. contra lanchas

Pero según estadísticas no publicadas de la policía federal de inmigración (ICE) obtenidas por expertos del Instituto Cato, de tendencia liberal, solo el 5 % de las personas detenidas por la policía de inmigración desde el inicio del año fiscal el 1 de octubre han sido condenadas por actos de violencia y cerca del 70 % no tienen ninguna condena.

El DHS disputa estas cifras y argumenta que “el 70% de las detenciones realizadas por ICE involucran a extranjeros en situación irregular acusados o condenados por delitos en Estados Unidos”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com