Países alertan a sus ciudadanos por escalada de violencia y bloqueos en México

Al menos siete embajadas, entre ellas las de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Alemania, Francia, Polonia y Rusia, emitieron una alerta a sus ciudadanos en México este domingo 22 de febrero, debido a la creciente ola de violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho.

La Embajada de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos resguardarse en sus hogares en vastas regiones de México, como Jalisco, Baja California, Quintana Roo y zonas de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, ordenó a su personal diplomático en Tijuana, Guerrero, Michoacán y Quintana Roo permanecer en casa, alertando sobre cancelaciones de vuelos y paralización del transporte en Puerto Vallarta.

Asimismo, la cancillería de Argentina recomendó a sus ciudadanos a evaluar con precaución la necesidad de viajar a Jalisco y a posponer cualquier desplazamiento “no esencial”.

La Embajada de Alemania recomendó a sus ciudadanos en México mantenerse bajo resguardo hasta nuevo aviso y evitar viajes no esenciales, ante los disturbios, bloqueos de carreteras e incendios provocados por la muerte del Mencho.

En la misma línea, la Embajada de Francia en México recomendó a sus ciudadanos extremar precauciones y resguardarse en Jalisco y otras zonas afectadas, evitando salir de sus hogares o alojamientos durante los operativos de seguridad.

Polonia recomendó a sus ciudadanos en Jalisco y estados aledaños acatar al pie de la letra las instrucciones de las autoridades locales; Rusia instó a aplazar viajes a Jalisco y restringir movimientos innecesarios, mientras que Ucrania llamó a guardar la calma, seguir solo fuentes oficiales y cumplir las medidas de seguridad.

Estas alertas se emiten en medio de la ola de violencia que azota México desde el domingo 22 de febrero, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, que desató 252 narcobloqueos en 20 estados.

Presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) incendiaron vehículos, tráileres y autobuses para bloquear carreteras federales, estatales y accesos urbanos, con especial intensidad en Jalisco (65 bloqueos), como represalia directa por la muerte del Mencho.

