Tormenta invernal paraliza vuelos y obliga confinamiento masivo en Nueva York

En medio de uno de los inviernos más intensos en la historia de Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, impuso restricciones a la mayoría de los viajes en la ciudad más grande del país desde las 9 p.m. del domingo hasta el mediodía del lunes, una medida drástica ante la ventisca histórica que azota la región.

Más de 5.500 vuelos han sido cancelados en aeropuertos clave como JFK, LaGuardia y Newark, paralizando el transporte aéreo regional. La gobernadora Kathy Hochul extendió la emergencia estatal a condados adyacentes como Westchester y Nassau, coordinando con el alcalde Zohran Mamdani para reforzar respuestas locales.

Además, se cancelaron las clases presenciales en todos los colegios y se lanzó un llamado general a los ciudadanos para que no salgan de sus hogares.

Otros servicios municipales no esenciales, como las bibliotecas, permanecerán cerrados al público. El transporte se ve impactado: el ferry de Staten Island se suspendió desde las 5 p.m. del domingo y se prevé su reanudación hacia el final de la mañana del lunes.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder, en todo el gobierno de la ciudad, para responder a la tormenta lo más rápido posible”, dijo Mamdani durante una conferencia de prensa el domingo.

Nueva York activó el estado de emergencia y reforzó su operativo de limpieza, desplegando más de 2.000 quitanieves en cuanto se acumulen 50 mm de nieve, junto con 2.600 empleados de saneamiento en turnos de 12 horas.

Por esta razón, la alcaldía ha intensificado sus esfuerzos para proteger a las personas en situación de calle, las principales víctimas de los inviernos extremos; en enero se reportaron 18 muertes por hipotermia, la mayoría siendo habitantes de la calle.

Se ampliaron los centros de calefacción y se mantuvieron abiertos los de prevención de sobredosis durante la noche. El sábado, 84 personas en situación de vulnerabilidad fueron trasladadas a refugios, mientras que las llamadas al 311 sobre individuos en la calle se redirigen al 911 para atención inmediata.

