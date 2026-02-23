Tras la caída del Mencho: la sucesión que podría desatar una guerra interna en el CJNG

Video de supuesto grupo armado de alias "El Mencho" prende alarmas en México Foto: Captura de pantalla

La muerte de alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), representa un triunfo para el gobierno mexicano, pero también marca el inicio de un conflicto interno por la sucesión en la organización criminal.

La ausencia de liderazgo en el CJNG podría desencadenar una guerra interna, parecida al caos en el Cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael alias el Mayo Zambada en 2024. Ese conflicto se intensificó por la falta de un heredero familiar definido, ya que estos grupos suelen transferir el mando dinásticamente: de padres a hijos, hermanos o primos, según CNN.

El consultor de seguridad David Saucedo afirmó a CNN que la línea de sucesión del CJNG se ha roto, ya que Rubén Oseguera González, alias “el Menchito” —hijo del Mencho— está preso en Estados Unidos, dejando solo a un hermano y un hijastro sin suficiente influencia entre los mandos del cártel.

Saucedo indicó a CNN que, aunque no se descarta una pugna armada por el liderazgo del CJNG, los altos mandos podrían acordar una transición pacífica del poder.

Entre los posibles sucesores, destacó a Ricardo Ruiz Velasco (el Doble R), Audias Flores (el Jardinero), Hugo Mendoza Gaytán (el Sapo) y un cuarto perfil misterioso: el exjefe de seguridad del Mencho.

Según un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia de EE. UU., otros líderes clave del CJNG incluyen a Juan Carlos Valencia González, alias el Pelón, y al yerno del Mencho, Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias el Chorro.}

Aunque expertos señalan varios posibles sucesores, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Ricardo Ruiz Velasco, alias el Doble R, como principal operador del grupo, quien además está implicado en el feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025.

“Ruiz ha estado implicado en asesinatos de alto perfil en México durante más de una década, incluyendo un ataque mortal contra policías mexicanos y el asesinato de un funcionario del estado de Jalisco y una modelo venezolana”, explica el Tesoro.

Óscar Balderas explica para Infobae por qué Ricardo Ruiz Velasco, alias El Doble R, se perfila como el principal candidato para suceder a el Mencho al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su historial violento, capacidad operativa y lealtad lo convierten en el sucesor natural de la organización criminal.

