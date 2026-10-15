Panamá confirma la primera muerte tras el terremoto de magnitud 7,7

En un comunicado, la institución expresó sus condolencias a los familiares y amigos de la mujer.

La Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá confirmó este miércoles l a primera muerte atribuida al terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el país el pasado viernes. La víctima fue Elena Barría Vargas, de 68 años, quien resultó herida durante el sismo y falleció posteriormente a causa de las lesiones.

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“ Acompañamos a todos quienes la conocieron, reconociendo la fortaleza y entereza que demostraron tanto la paciente como sus familiares durante este difícil proceso”, señaló la CSS.

El terremoto dejó decenas de personas heridas y estuvo seguido por más de un centenar de réplicas durante el fin de semana. Ante la magnitud de los daños, el Gobierno panameño declaró el estado de emergencia el sábado y advirtió que las labores de inspección y respuesta se prolongarían durante varios días.

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En un video publicado la noche del lunes, el presidente José Raúl Mulino informó que las autoridades habían inspeccionado 1.744 viviendas e identificado a 6.174 personas afectadas. En ese momento, el mandatario destacó que no se habían reportado fallecimientos, aunque señaló que el balance de los daños seguía en proceso de actualización.

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Hasta el momento, no se habían reportado víctimas mortales por el terremoto en Panamá. Pese a su magnitud de 7,7, el sismo no dejó un saldo de fallecidos comparable al de otros movimientos telúricos registrados este año en la región, como el de Venezuela en junio y el de Colombia en julio.

El presidente José Raúl Mulino anunció la creación de una comisión de alto nivel encargada de coordinar la respuesta a la emergencia y la asistencia a los damnificados. También expresó su agradecimiento a los gobiernos que han ofrecido apoyo y enviado recursos para atender las consecuencias del terremoto.

Entre los países que han colaborado está Estados Unidos, que desplegó un equipo de búsqueda y rescate y destinó USD 5 millones en ayuda humanitaria, según informó el Departamento de Estado el sábado. Venezuela, por su parte, envió 51 especialistas para evaluar el estado de las infraestructuras afectadas, de acuerdo con un anuncio de Mulino este miércoles. El país sudamericano sufrió el pasado 24 de junio un terremoto doble que dejó más de 6.500 muertos.

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