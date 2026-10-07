Una orden de registro citada por la cadena ABC7 muestra imágenes de niños sentados en pupitres frente a maestras y de un niño haciendo…

Una pareja fue arrestada en Arcadia, ciudad del condado de Los Ángeles, en California, y acusada de maltratar a al menos 14 de los 21 niños, algunos de tan solo dos meses de edad, que tuvieron a través de madres gestantes. Según el fiscal a cargo del caso, los golpes eran parte de una disciplina que la pareja supervisaba a distancia, aunque las autoridades no han detallado por qué se castigaba a los niños.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Era una “casa de los horrores”: pareja con 21 hijos por subrogación, acusada de maltrato

Una orden de registro citada por la cadena ABC7 muestra imágenes de niños sentados en pupitres frente a maestras y de un niño haciendo sentadillas, lo que sugiere que los castigos eran impuestos por no cumplir con una rutina escolar estricta.

Publicidad

Según las autoridades, las niñeras que contrataban Guojun Xuan, de 66 años, y Silvia Zhang, de 39, golpeaban a los menores mientras la pareja las vigilaba con cámaras. Ambos se declararon no culpables ante un tribunal de Pasadena.

"La cantidad de niños sometidos a este presunto y horrible abuso no tiene precedentes", dijo el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, quien describió la vivienda como una "casa de los horrores".

Le puede interesar

La investigación contra la pareja inició en mayo de 2025, cuando Zhang llevó al hospital a un bebé de dos meses con una lesión en la cabeza y aseguró que se había caído de la cama. El personal médico sospechó y alertó a la Policía, según la BBC.

Cuando los agentes llegaron a la casa encontraron tres cuartos llamados "centros de aprendizaje", donde varias niñeras se encargaban de los niños. La mansión tenía 32 cámaras con sensor de movimiento que, según el fiscal, la pareja supervisaba. En los videos se ve a las cuidadoras dando nalgadas, cachetadas y golpes a los menores.

Una de las niñeras, Chunmei Li, de 58 años, está acusada de golpear al bebé herido que originó la investigación dos días antes de que lo llevaran al hospital. De acuerdo con una orden de registro obtenida por ABC7, en el video se oye al niño llorar hasta que suena un golpe y el llanto se detiene. Li sigue prófuga.

En julio de 2025, las autoridades allanaron la casa y pusieron bajo custodia del Estado a los 21 niños, que tenían entre dos meses y 13 años. La mayoría tenía entre uno y tres años. En la casa, además, encontraron una hoja de cálculo que llevaba Zhang con los detalles de los menores.

¿Cómo tuvieron tantos bebés y por qué querían tantos hijos?

La pareja era dueña de su propia empresa de gestación subrogada. Según la denuncia, les mintieron a al menos dos de las mujeres que gestaron a los bebés al decirles que Zhang tenía problemas para quedar embarazada. Los investigadores creen que las madres gestantes, que vivían en distintas partes de Estados Unidos, no sabían que otras mujeres estaban embarazadas de la pareja al mismo tiempo.

Mitchell Krems, abogado de Xuan, le dijo a ABC7 que, aunque a primera vista parezca excéntrico, el deseo de su cliente "nace de su altruismo". Según él, Xuan no gasta su dinero en joyas o carros, sino en educar a sus hijos “para que sean los filósofos, médicos e investigadores que ayuden a la sociedad”.

Krems sostiene que su cliente es inocente y que lo están atacando "por ejercer su derecho constitucional a tener una familia numerosa", según CBS News. Por otro lado, Melissa Brisman, abogada de dos de las madres sustitutas, declaró que espera que “haya consecuencias si se abusa del sistema de gestación subrogada”.

Si son condenados, Xuan enfrenta hasta 17 años y cuatro meses de prisión y Zhang hasta 11 años y ocho meses. Li, por su parte, podría pasar hasta 12 años en la cárcel.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Publicidad

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com