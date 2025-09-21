Petro pide ayuda a Sheinbaum para hallar a cantante colombiano desaparecido en México

Petro pide a Sheinbaum hallar con vida a dos artistas colombianos desaparecidos en México Foto: Archivo Particular

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este domingo a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, ayuda para encontrar con vida al cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, quien fue reportado desaparecido junto con otro artista colombiano durante una gira en México.

El presidente Gustavo Petro pidió a Claudia Sheinbaum ayuda para encontrar al cantante B King.

B King, cuyo nombre real es Bayron Sánchez, desapareció el 16 de septiembre en Ciudad de México.

El artista estaba de gira en México junto con Jorge Herrera, conocido como Regio Clown.

Petro relacionó el caso con mafias multinacionales ligadas al narcotráfico y criticó a EE. UU.

Marcela Reyes, expareja de B King, pidió apoyo en redes sociales para dar con su paradero.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde (la extinta guerrilla) de M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, escribió el mandatario en X.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

Petro agregó que ambos artistas “desaparecieron después de su concierto en Sonora” y sugirió que quizás los responsables sean “las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EE. UU.”, y también “por la falta de amor de su sociedad decadente”.

Según medios locales, B King, de 31 años y expareja de la DJ colombiana Marcela Reyes, está desaparecido desde el 16 de septiembre, cuando participaba en una gira de conciertos en México.

La última vez que se tuvo noticia de él fue ese mismo día en la colonia de Polanco, en Ciudad de México, donde supuestamente se encontraba con Herrera, conocido como Regio Clown.

Reyes pidió a través de Instagram que sus seguidores colaboren con la búsqueda de su expareja, intérprete de canciones como “Destino”, “Qué rico besarnos”, “Made in Cali” y “Me necesitas”, e hizo un llamado tanto al presidente Petro como a la Cancillería colombiana para que actúen en el caso.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, afirmó Petro.

Desaparición de dos artistas colombianos en México

La desaparición de B-King, cuyo nombre real es Bayron Sánchez Salazar, ocurrió en México mientras él se encontraba en una gira de conciertos.

Fue visto por última vez el 16 de septiembre de 2025 en el sector de Polanco, Ciudad de México, acompañado del también artista Regio Clown. Según familiares, ambos habrían salido de un gimnasio antes de desaparecer, pero aún no se sabe qué pudo haber ocurrido exactamente.

Las autoridades de Ciudad de México han confirmado que están investigando y recopilando información para ubicar a ambos artistas. La familia y allegados han hecho un llamado público para que se compartan datos que ayuden a encontrarlos, y se han divulgado carteles de “se busca” con la imagen de B-King y Regio Clown.

