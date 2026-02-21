Petro reivindica decomiso de cocaína con México y El Salvador: hay dudas del rol de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, suele usar los datos de incautación para responder a las cifras de cultivos ilícitos y de producción potencial de la droga. Foto: EFE - LENIN NOLLY

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró en su perfil de la red social X que la inteligencia del país participó en lo que denominó “el mayor decomiso en un solo día de la historia del tráfico ilegal de cocaína”. Eso se llevó a cabo, de acuerdo con lo dicho por él, en un esfuerzo coordinado con la policía de Francia, México y El Salvador. El monto total del decomiso fue de 17 toneladas de cocaína.

El mandatario dio a conocer que ocurrieron tres eventos de interdicción marítima. La droga fue hallada en una embarcación de tipo pesquero, otra de tipo cisterna y una multipropósito, tras la coordinación de las autoridades francesas, mexicanas, salvadoreñas y colombianas en operativos realizados entre el 1 y el 15 de febrero.

En la primera operación se incautaron 6.016 kilogramos de cocaína y fueron capturadas tres personas de nacionalidad mexicana. En la segunda, si bien no hubo detenciones, se registró el decomiso de 4.240 kilos de droga. Finalmente, el último esfuerzo culminó con 6.600 kilos incautados, además de que cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano fueron capturados.

Ahora bien, las autoridades de los demás países no mencionaron la colaboración de Colombia. Por ejemplo, el más reciente de los tres operativos, el de El Salvador, fue reclamado como propio por el presidente Nayib Bukele: “Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia”. Ese fue el mensaje que dio a conocer el 15 de febrero, y allí no hubo referencia alguna a Colombia.

En el caso de México, la operación fue apenas una de las tres logradas en una sola semana, y que sumaron más de 10 toneladas de cocaína. La Secretaría de Marina Armada reveló el 11 de febrero la incautación de 188 bultos de cocaína al oeste de la isla Clarión, pero en su momento informó que la operación “derivó del intercambio de información con la Guardia Costera de Estados Unidos y con la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur”, sin mencionar a Colombia.

Finalmente, la delegación del Estado francés en la Polinesia explicó el 4 de febrero que dos días antes un barco de la Marina interceptó una embarcación con un cargamento de 4,24 toneladas de cocaína. Es la misma cifra que dio Petro, pero un día antes. En el comunicado oficial, las autoridades francesas tampoco hablaron de un apoyo colombiano, pero hicieron referencia a “una nave sospechosa, señalada en el marco de un trabajo de investigación desarrollado con la Aduana de Nueva Zelanda”.

Las cifras de incautaciones las ha usado Petro para responder a los informes de la cantidad de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos en el país y de la llamada producción potencial de la droga, además de que ha sido una estrategia para tratar de mejorar las tensas relaciones con la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

