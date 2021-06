“Pico y género”: Separar las salidas de hombres y mujeres gana adeptos en la lucha contra el coronavirus

Como si se hubiesen puesto de acuerdo, los gobiernos de Perú y Panamá anunciaron, con un día de diferencia, una inédita medida con la que buscan controlar la propagación del nuevo coronavirus: que los hombres y las mujeres puedan salir a las calles en días separados.

El primero en hacer este anuncio fue Panamá, que al 1 de abril había reportado unos 1.200 enfermos y 30 muertes como consecuencia del covid-19. Desde el día de ayer y por 30 días, panameños y panameñas no podrán cruzarse en las calles para realizar las actividades que estaban permitidas durante la cuarentena, como hacer mercado, ir al médico o realizar operaciones bancarias.

Según anunció el gobierno de Laurentino Cortizo, las mujeres solo estarán autorizadas a ir a supermercados, bancos y farmacias los lunes, miércoles y viernes, mientras que los hombres podrán hacerlo los martes, jueves y sábados. Los domingos, en cambio, nadie podrá salir de sus casas.

La seperación por género se suma a otras medidas que ya Panamá había anunciado para reforzar gradualmente su cuarentena y que incluyen salidas en dependencia de ciertos horarios y por números de las cédulas de identidad.

Y como si hubieran tomado la decisión al tiempo, solo un día después del anuncio de Panamá, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció este jueves que en su país se aplicará la misma medida, aunque por un lapso menor de tiempo.

La restricción por género en el país sudamericano estará vigente hasta el domingo 12 de abril, día que termina la segunda etapa de la cuarentena y toque de queda dictada por el Gobierno peruano. En Perú, el coronavirus ha contagiado a 1.414 personas y ha causado 55 fallecimientos.

“El decreto supremo que ya hemos aprobado y que en horas de la tarde publicaremos en la edición extraordinaria de El Peruano para que a partir de mañana sea vigente, es que lunes, miércoles y viernes solo podrán salir a las calles para cumplir lo establecido en el decreto de estado de emergencia los varones. Los martes, jueves y sábado, solamente tienen permitida la circulación las mujeres”, anunció el mandatario en conferencia de prensa.

El horario para realizar las actividades que ya se permitían, como ir de compras o realizar transacciones bancarias, será entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Los domingos, ni hombres ni mujeres podrán salir a las calles.

Vizcarra aclaró que la nueva restricción no aplica para los trabajadores de mercados, tiendas, farmacias o bancos, quienes tienen garantizado el tránsito para abastecer a la ciudadanía.

“Nos quedan 10 días, hagamos este esfuerzo adicional para lograr entrar en esta curva y podamos estar en control de enfermdad (del coronavirus)", agregó el presidente peruano

¿Qué hay detrás de la separación por sexos?

Desde que comenzara la epidemia del SARS-CoV2, distintos países han asumido medidas de confinamiento y distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Pero sin duda, la segregación por sexo atrajo varios titulares por lo inédito de la medida.

Sin embargo, según le explica a BBC Mundo el epidemiólogo Xavier Sáez-Llorens, miembro del Comité de Asesoría sobre Coronavirus de Panamá, la regulación, en realidad, lo que busca es limitar las salidas de cada persona a la calle por semana y facilitar el trabajo de las fuerzas del orden.

"Es una medida que no tiene nada que ver con separar por géneros, sino que separar por hombres y mujeres se vio como la forma más fácil de llevar el control. La cuarentena en Panamá se ha hecho cada vez más rigurosa y ahora comenzó un tipo que lo que busca es que las personas solo puedan salir tres veces por semana", comenta.

De acuerdo con el especialista, de esta forma la policía puede regular mejor el número de panameños que se encuentra cada día en las calles.

Esta lógica fue la que, al parecer, siguió el gobierno del presidente Martín Vizcarra en Perú.

El mandatario peruano explicó que tomó la decisión de dividir las salidas por género luego de consultar al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, ya que es más fácil realizar un control entre hombres y mujeres sin acercarse a los ciudadanos.

Según Vizcarra, la alternativa de un "pico y cédula" y limitar la salida por números pares e impares en los DNI iba "en contra del principio de distanciamiento social recomendado para evitar contagios de coronavirus".

Preocupación dentro de la comunidad trans

Una de las dudas que surgieron tras el anuncio de esta medida es el caso de la comunidad transgénero o aquellos que no se identifiquen con un género en específico. En Perú, el presidente Vizcarra aseguró que esta comunidad está contemplada en el decreto, pero en Panamá, donde en estos días son comunes los retenes en bancos y supermercados, no esta del todo claro qué puede ocurrir con estas personas si son sorprendidas en las calles.

Alí, un ilustrador panameño de 25 años que se dedica a hacer tatuajes, es un hombre trans y manifestó tener miedo en caso de que la policía lo detenga en la calle.

"El miedo más grande es la Policía, que no están educados ni sensibilizados en el tema y no sé qué tipo de actitud van a tener conmigo", dice Alí a la AFP. "Estoy ciento por ciento seguro de que en estos días me van a parar en la calle y como no entro en el molde (...) quién sabe si van a ser agresivos conmigo. Ese es mi miedo", agrega.

Este no es el caso de Perú, al menos sobre el papel. Martín Vizcarra, en la presentación del decreto, aseguró que la Policía peruana recibió instrucciones claras para que la medida no genere ningún tipo de ataque u hostigamiento transfóbico en respeto a la igualdad de género.

“No estamos teniendo una mentalidad de uno u otro. Sabemos que dentro de una igualdad de género en su concepto más grande, pueden haber ciudadanos que se encuentren en otro tipo de ellos mismos, de sus sentimientos. Van a tener claramente instrucciones las Fuerzas Armadas, la policía, que hacen control para que esto no sea pretexto de ninguna medida de carácter homofóbico en absoluto. Nuestro gobierno es inclusivo y toda norma es pensando absolutamente en toda la ciudadanía”, garantizó el jefe de Estado.