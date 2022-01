Por no estar vacunado, un padre no podrá visitar a su hijo de 12 años en Canadá

Aunque solo un 10 % de la población de Quebec no está vacunada contra la pandemia, estas personas representan un 50 % de los pacientes ingresados en hospitales. Foto: pixab

Un padre canadiense que no se quiso vacunar contra el coronavirus y que se “opone a estas medidas sanitarias” perdió el derecho de visitar a su hijo de 12 años en la provincia canadiense de Quebec, luego de que un juez dictaminó que sus visitas no serían en el “mejor interés” del niño.

Esta decisión se tomó el 23 de diciembre y suspendió los derechos de visita del padre hasta febrero, a menos de que se vacune, de acuerdo con el periódico Le Devoir.

De acuerdo con esta sentencia, “no sería en el mejor interés del niño tener contacto con su padre si no está vacunado y se opone a las medidas de seguridad en el actual contexto epidemiológico”, en referencia al pico de casos detonado por la variante ómicron.

Cuando el padre solicitó una ampliación del tiempo de visita que le correspondía en vacaciones, la madre se opuso al pedido, lo que conllevó a que se llevara el caso ante un tribunal. La madre indicó que recientemente fue que descubrió que el padre de su hijo mayor no estaba vacunado y puso en evidencia las posturas de este hombre contra de las medidas sanitarias porque las había publicado en sus redes sociales.

Por su parte, el juez anotó que aunque el niño está vacunado, la protección “parece reducirse ante la variante ómicron que se está propagando en este momento en Quebec”. La madre de este niño también vive con su pareja y otros dos menores, de siete meses y cuatro años respectivamente, quienes están demasiado jóvenes para ser vacunados en este país.

Por lo tanto, el juez dictaminó que debido a estas “circunstancias, no es en el interés de ninguno de los tres niños” que el menor de 12 años visite a su padre.

Pese a que más del 90 por ciento de los adultos de Quebec están vacunados contra el COVID-19, esta provincia registra un fuerte aumento de casos y hospitalizaciones en las últimas semanas.

Para frenar la propagación de ómicron, el Gobierno de Quebec anunció el pasado 30 de diciembre el regreso de algunas restricciones, incluyendo un toque de queda a partir de las diez de la noche y la prohibición de reuniones privadas.

De hecho, esta provincia francófona impondrá en las próximas semanas un nuevo impuesto sanitario para los no vacunados, a quienes ya les ha prohibido el acceso a tiendas y actividades no esenciales.

Frente a este tema, el primer ministro quebequés añadió que las personas antivacunas son “una carga muy importante” para el sistema de salud y es “normal” que la mayoría de la población exija una respuesta ante estos comportamientos.

De acuerdo con CNN, un día después de que se anunciara este impuesto para las personas no vacunadas, las citas para aplicarse la primera dosis de la vacuna aumentaron, según lo comunicó el ministro de salud, Christian Dube, por medio de Twitter.

Por su lado, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, indicó que necesita saber más sobre este impuesto para poder decir si sería una buena política o no. A su vez, explicó que el país ya tiene mandatos estrictos referentes al estado de vacunación de los ciudadanos, como por ejemplo: para el servicio de aerolíneas, de trenes, y también para los trabajadores públicos del país.

Trudeau le indicó a las personas que decidieron no vacunarse que: “están perdiendo privilegios para hacer ciertas cosas, ya sea subirse a un tren o un avión, viajar internacionalmente, o seguir adelante con un trabajo en el sector público”, precisó el primer ministro durante una conferencia de prensa. Además, concedió que siguen teniendo debates sobre la mejor manera de incentivar a los no vacunados.

El valor de este impuesto aún no se conoce. Sin embargo, las autoridades han dicho que tendría un costo considerable. No obstante, esta multa no aplicaría para aquellas personas que cuentan con una exención médica.

En los últimos 40 días, desde que ómicron se detectó por primera vez en Canadá el país contabilizó más casos confirmados de COVID-19 que en todo 2020.

Hasta el momento en Quebec, hay 2.742 personas hospitalizadas por este virus, 188 más que el lunes. Aunque solo un 10 % de la población de Quebec no está vacunada contra la pandemia, estas personas representan un 50 % de los pacientes ingresados en hospitales.

La atención necesaria para tratar a estos pacientes ha provocado que algunos hospitales de Montreal hayan empezado a posponer cirugías para personas que sufren cáncer o de problemas cardíacos.

No obstante, la idea de imponer un impuesto a los no vacunados que no tengan una exención médica ya ha empezado a ser disputada por algunos sectores.

En Facebook, un grupo de quebequeses quienes se oponen a las vacunas calificó el anuncio del ministro como una estrategia de “guerra psicológica” y advirtieron que recurrirán a los tribunales si el Gobierno de Quebec llega a imponer este impuesto.

