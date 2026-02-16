Protestas masivas en Argentina desafían a Milei por reforma laboral polémica

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla tras las elecciones provinciales de medio término en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 7 de septiembre de 2025. Foto: AFP - STRINGER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La principal central sindical de Argentina llamó este lunes a una huelga general para el día en que el la cámara de Diputados debata la reforma laboral del presidente ultraliberal Javier Milei, aprobada ya por el Senado, anunciaron fuentes sindicales.

El proyecto, que puede ser debatido por los diputados esta semana o la próxima, reduce indemnizaciones, permite pagos en especies (bienes o servicios), extiende 12 horas la jornada laboral y limita el derecho a huelga, entre otros puntos.

Le recomendamos: Madres de presos políticos sostienen huelga de hambre en espera de la amnistía

La confederación que nuclea a los trabajadores del transporte anunció que “acata totalmente la medida” que promete paralizar el transporte de pasajeros terrestre, aéreo y fluvial.

La medida de fuerza, la cuarta contra las políticas del gobierno de Milei, se convoca en un contexto de creciente conflictividad social, con síntomas de recesión económica, caída de la actividad fabril y desplome del consumo.

Reforma “regresiva”

Los sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) consideran estos cambios “regresivos” y “anticonstitucionales” y prometen llevar la reforma a la justicia, si la ley prospera.

Le podría interesar: Cámaras ocultas graban actividades sexuales en hoteles para venderlas como pornografía: BBC

El gobierno asegura que ayudarán a reducir la informalidad laboral, que alcanza a más del 40 % del mercado de trabajo, y a crear empleos al disminuir la carga impositiva al empleador.

La senadora Patricia Bullrich, al frente de la comisión de Trabajo en el Congreso, se reunió este lunes con el Milei en la residencia presidencial de Olivos.

Bullrich había adelantado que no permitirían cambios al texto aprobado en el Senado, sin embargo, el domingo admitió que estudian flexibilizar el polémico artículo que reduce a la mitad el salario cuando un trabajador deba ausentarse por enfermedad.

El gobierno intenta evitar que el texto sufra modificaciones que impliquen que la norma regrese al Senado para su aprobación, lo que retrasaría la sanción que Milei quiere conseguir antes de su discurso del 1 de marzo cuando inaugure las sesiones parlamentarias ordinarias.

Consenso y adhesión

“Hay consensos colectivos para ir a una huelga nacional”, había anticipado el domingo a Radio 10 Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT, antes de la reunión de urgencia del consejo directivo de este lunes donde se resolvió la medida.

La huelga será sin llamado a la movilización.

“Va tener una gran adhesión general y va a demostrar el descontento no solamente con este proyecto de ley, sino con el rumbo político y económico que tiene este gobierno hoy en Argentina”, dijo Jerónimo.

También puede leer: Trump convoca a Milei, Bukele y líderes latinoamericanos afines a él para cumbre en Miami

Fuentes de la CGT precisaron que “como siempre, habrá libertad de acción en cada sindicato”. La convocatoria se formalizará el miércoles al mediodía en una conferencia de prensa.

“Garantizamos la paralización total de los medios de transporte de pasajeros (...) el día que se trate la reforma laboral en diputados, no habrá transporte”, anunció en redes sociales la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT).

Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, se perdieron 300.000 empleos y cerraron 21.000 empresas, según datos del sector fabril.

Lea: La motosierra de Milei: casi 22.000 empleados públicos despedidos en 2025 en Argentina

El miércoles pasado miles de personas protestaron frente el Congreso cuando el proyecto fue debatido en el Senado, que lo aprobó por 42 votos a favor y 30 en contra.

Sindicatos, partidos opositores y organizaciones sociales protestaron en una manifestación que terminó en refriegas callejeras con la policía y una treintena de arrestados.

La última huelga general, realizada el 10 de abril de 2025, tuvo relativa adhesión al no plegarse los sindicatos del transporte por intimación del ministerio de Trabajo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com