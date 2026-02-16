¿Campaña política en el Carnaval de Río? Polémico tributo a Lula da Silva divide a Brasil

Integrantes de la escuela de samba Académicos de Niterói desfilan con una imagen del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: EFE - Antonio Lacerda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este fin de semana se celebró el Carnaval de Río, una fiesta mundialmente famosa por su alegría y su exuberante cultura. Sin embargo, en épocas electorales, el ambiente cambia: carrosas y participantes van más allá de la celebración y aprovechan el escenario para impulsar mensajes políticos.

En este caso, la escuela de samba Académicos de Niterói desató la polémica al inaugurar los desfiles del Grupo Especial con un homenaje al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, generando intensa controversia en un Brasil profundamente polarizado y a las puertas de un año electoral.

Le recomendamos: Carnaval de Río: carroza fuera de control dejó al menos dos heridos

El tributo repasó la trayectoria del líder izquierdista, desde sus raíces como obrero metalúrgico hasta su actual mandato presidencial. La oposición lo tildó de propaganda electoral prematura, mientras sus seguidores lo celebraron como un reconocimiento histórico merecido, según Infobae.

Fueron 3.000 integrantes los que presentaron el espectáculo, narrando la vida del mandatario desde su infancia empobrecida, su migración a São Paulo y su carrera política, mientras una imponente escultura metálica del presidente dominaba el desfile, acompañada de pantallas gigantes que exhibían su trayectoria y logros en programas sociales.

Varios partidos de oposición presentaron demandas judiciales argumentando que el desfile podría darle ventaja electoral a Lula, quien aspira a la reelección para un cuarto mandato no consecutivo en octubre, según Reuters.

Le podría interesar: La UE endurece política de visas: más control al régimen de exención, que aplica a Colombia

Lula observó el homenaje desde un balcón VIP junto con el alcalde de Río, Eduardo Paes. El presidente no se ha pronunciado frente a las acusaciones de la oposición quienes amenizaron con tomar acciones legales.

El presidente Lula saludó a los participantes del desfile, se fotografió besando la bandera de Académicos de Niterói —que le rindió homenaje— y repitió el gesto con otras tres escuelas posteriores. Compartió todas las imágenes en un post de X sin aludir específicamente al tributo.

Brasil celebrará elecciones presidenciales en octubre de 2026, donde Lula busca un cuarto mandato no consecutivo enfrentando una fuerte oposición indignada por la encarcelación del expresidente de derecha Jair Bolsonaro. Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario, se perfila como posible contrincante del izquierdista.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com