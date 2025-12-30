El mar arrastró a Colombia pruebas de los ataques aéreos de Trump

Restos de una embarcación quemada en la playa cerca de Puerto López, Colombia, el 21 de diciembre de 2025. Foto: NYT - FEDERICO RIOS

Un estruendo resonó en el aire sin viento de la tarde. Segundos después, empezó a salir humo del mar como si el horizonte estuviera en llamas.

Observando desde la orilla el 6 de noviembre, Erika Palacio Fernández sacó su teléfono, dijo, sin saber que lo que estaba grabando era el único video verificado e independiente conocido hasta la fecha de las secuelas de un ataque aéreo en la campaña del gobierno de Donald Trump contra lo que llama “narcoterroristas”.

Dos días más tarde, en esa misma orilla, vararía una embarcación calcinada de 30 metros...