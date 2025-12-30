Logo El Espectador
Mundo
América
El mar arrastró a Colombia pruebas de los ataques aéreos de Trump

Primero fue la embarcación calcinada. Luego los cuerpos destrozados y los paquetes con restos de marihuana. Ahora, los pescadores temen zarpar al océano que los alimenta.

Max Bearak, Simón Posada, Christiaan Triebert y Federico Ríos | The New York Times
30 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.
Restos de una embarcación quemada en la playa cerca de Puerto López, Colombia, el 21 de diciembre de 2025.
Restos de una embarcación quemada en la playa cerca de Puerto López, Colombia, el 21 de diciembre de 2025.
Foto: NYT - FEDERICO RIOS

Un estruendo resonó en el aire sin viento de la tarde. Segundos después, empezó a salir humo del mar como si el horizonte estuviera en llamas.

Observando desde la orilla el 6 de noviembre, Erika Palacio Fernández sacó su teléfono, dijo, sin saber que lo que estaba grabando era el único video verificado e independiente conocido hasta la fecha de las secuelas de un ataque aéreo en la campaña del gobierno de Donald Trump contra lo que llama “narcoterroristas”.

Dos días más tarde, en esa misma orilla, vararía una embarcación calcinada de 30 metros...

Por Max Bearak, Simón Posada, Christiaan Triebert y Federico Ríos | The New York Times

