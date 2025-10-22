¿Puede Trump quitar las ayudas a Colombia sin pasar por el Congreso?

Trump acusa a Petro y anuncia el fin de la ayuda a Colombia, pese a los límites legales que enfrenta. Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la suspensión inmediata de toda la ayuda financiera que su país destina a Colombia. Durante una rueda de prensa en la Oficina Oval, Trump acusó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un “maliante”.

Las ayudas de EE. UU. a Colombia provienen principalmente de fondos aprobados por el Congreso a través de la Ley de Asignaciones (State Foreign Operations).

Estas, incluyen cooperación militar, desarrollo rural, lucha contra drogas, programas de salud y educación. Cada paquete de ayuda tiene condiciones específicas: respeto a derechos humanos, lucha contra narcotráfico, cooperación militar, etc.

Trump podría intentar suspender la ayuda usando autoridad ejecutiva, mediante mecanismos como:

Orden ejecutiva o proclamación : declarar que un país no cumple los criterios necesarios para recibir fondos (por ejemplo, incumplimiento en derechos humanos o cooperación militar).

Control de la liberación de fondos : algunas partidas requieren aprobación del secretario de Estado o del presidente para ser distribuidas, lo que permite retener el dinero temporalmente.

Sanciones o reducción condicional: vincular la ayuda a decisiones políticas de Colombia.

Si el dinero ya fue aprobado, suspenderlo unilateralmente podría violar la Ley de Asignaciones y ser impugnado en tribunales. El Congreso podría emitir órdenes de liberación de fondos o aprobar leyes para obligar al presidente a distribuirlos.

La suspensión debe tener un motivo legal claro, como violaciones de derechos humanos o falta de cooperación. Si Trump actúa sin justificación, podría enfrentar demandas por abuso de autoridad.

👉¿Cuales son las Ayudas de EE. UU. a Colombia?

De acuerdo con prensa estadounidense, en el año fiscal 2024, Colombia recibió aproximadamente US 505.7 millones en asistencia extranjera de EE. UU., y para el año fiscal 2025 se habían comprometido alrededor de US 210.1 millones.

Esta ayuda se basa en:

Ayuda económica y de desarrollo: Incluye programas de asistencia humanitaria, desarrollo rural, salud, educación y apoyo a la implementación de acuerdos de paz.

Cooperación en seguridad y lucha contra las drogas : Comprende entrenamiento militar, equipos y programas antidrogas.

Asistencia humanitaria: Dirigida a poblaciones desplazadas y víctimas del conflicto.

📌 ¿Qué puede suspender Trump?

El presidente Trump tiene la autoridad para suspender o reducir la ayuda extranjera, especialmente en áreas de seguridad y lucha contra las drogas, sin necesidad de aprobación del Congreso. Sin embargo, existen estas limitaciones legales:

Fondos ya aprobados por el Congreso : No puede eliminar unilateralmente fondos que ya han sido asignados por el Congreso.

Condiciones específicas: Algunas ayudas están sujetas a condiciones legales que deben cumplirse para su suspensión.

🔍 Ayuda susceptible a suspensión

Programas de seguridad y lucha contra las drogas: Estos programas suelen estar bajo la autoridad ejecutiva y pueden ser suspendidos por el presidente.

Asistencia humanitaria: Aunque generalmente está protegida, podría verse afectada si se considera que no cumple con criterios específicos establecidos por el presidente.

🔍 Ayuda menos susceptible a suspensión

Fondos ya aprobados por el Congreso: No pueden ser eliminados sin una justificación legal adecuada.

Programas con condiciones legales específicas: Aquellos que están sujetos a leyes que requieren su continuación, a menos que se demuestre un incumplimiento de las condiciones.

