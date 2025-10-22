¿Puede Trump quitar las ayudas a Colombia sin pasar por el Congreso?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la suspensión inmediata de toda la ayuda financiera que su país destina a Colombia. Durante una rueda de prensa en la Oficina Oval, Trump acusó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un “maliante”.
🔑Las claves de la suspensión “inmediata” de ayuda económica de EE. UU. a Colombia (por si tiene afán)
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció la suspensión inmediata de la ayuda financiera de EE. UU. a Colombia.
- Calificó al presidente Gustavo Petro de “maliante” y lo acusó de fomentar el narcotráfico.
- La ayuda estadounidense a Colombia supera los 500 millones de dólares anuales.
- El presidente puede frenar parte de la asistencia, pero no eliminarla sin aprobación del Congreso.
- Si Trump actúa sin justificación legal, podría enfrentar demandas por abuso de autoridad.
Aunque Trump tiene la capacidad de suspender ciertos tipos de ayuda a Colombia, especialmente en áreas de seguridad y lucha contra las drogas, no puede eliminar completamente toda la asistencia sin enfrentar posibles desafíos legales. La suspensión dependerá de la naturaleza de los fondos y de las condiciones legales asociadas a cada programa.
Le recomendamos: “No podemos matar indiscriminadamente”: senador republicano condena bombardeos de EE. UU.
Las ayudas de EE. UU. a Colombia provienen principalmente de fondos aprobados por el Congreso a través de la Ley de Asignaciones (State Foreign Operations).
Estas, incluyen cooperación militar, desarrollo rural, lucha contra drogas, programas de salud y educación. Cada paquete de ayuda tiene condiciones específicas: respeto a derechos humanos, lucha contra narcotráfico, cooperación militar, etc.
Le sugerimos: EE. UU. atacó otra supuesta narcolancha: por primera vez en el Pacífico
Trump podría intentar suspender la ayuda usando autoridad ejecutiva, mediante mecanismos como:
- Orden ejecutiva o proclamación: declarar que un país no cumple los criterios necesarios para recibir fondos (por ejemplo, incumplimiento en derechos humanos o cooperación militar).
- Control de la liberación de fondos: algunas partidas requieren aprobación del secretario de Estado o del presidente para ser distribuidas, lo que permite retener el dinero temporalmente.
- Sanciones o reducción condicional: vincular la ayuda a decisiones políticas de Colombia.
Si el dinero ya fue aprobado, suspenderlo unilateralmente podría violar la Ley de Asignaciones y ser impugnado en tribunales. El Congreso podría emitir órdenes de liberación de fondos o aprobar leyes para obligar al presidente a distribuirlos.
Le podría interesar: El “divorcio” en la cooperación antidrogas de Estados Unidos y Colombia
La suspensión debe tener un motivo legal claro, como violaciones de derechos humanos o falta de cooperación. Si Trump actúa sin justificación, podría enfrentar demandas por abuso de autoridad.
👉¿Cuales son las Ayudas de EE. UU. a Colombia?
De acuerdo con prensa estadounidense, en el año fiscal 2024, Colombia recibió aproximadamente US 505.7 millones en asistencia extranjera de EE. UU., y para el año fiscal 2025 se habían comprometido alrededor de US 210.1 millones.
Esta ayuda se basa en:
- Ayuda económica y de desarrollo: Incluye programas de asistencia humanitaria, desarrollo rural, salud, educación y apoyo a la implementación de acuerdos de paz.
- Cooperación en seguridad y lucha contra las drogas: Comprende entrenamiento militar, equipos y programas antidrogas.
- Asistencia humanitaria: Dirigida a poblaciones desplazadas y víctimas del conflicto.
También puede leer: Venezuela ofrece apoyo militar a Colombia tras acusaciones de Trump contra Petro
📌 ¿Qué puede suspender Trump?
El presidente Trump tiene la autoridad para suspender o reducir la ayuda extranjera, especialmente en áreas de seguridad y lucha contra las drogas, sin necesidad de aprobación del Congreso. Sin embargo, existen estas limitaciones legales:
- Fondos ya aprobados por el Congreso: No puede eliminar unilateralmente fondos que ya han sido asignados por el Congreso.
- Condiciones específicas: Algunas ayudas están sujetas a condiciones legales que deben cumplirse para su suspensión.
Puede leer: Estadounidenses no pueden pagar sus autos: impagos evidencian presión financiera
🔍 Ayuda susceptible a suspensión
- Programas de seguridad y lucha contra las drogas: Estos programas suelen estar bajo la autoridad ejecutiva y pueden ser suspendidos por el presidente.
- Asistencia humanitaria: Aunque generalmente está protegida, podría verse afectada si se considera que no cumple con criterios específicos establecidos por el presidente.
Podría ser de su interés: Indultado tras asalto al Capitolio de EE. UU., acusado ahora de “amenaza terrorista”
🔍 Ayuda menos susceptible a suspensión
Fondos ya aprobados por el Congreso: No pueden ser eliminados sin una justificación legal adecuada.
Programas con condiciones legales específicas: Aquellos que están sujetos a leyes que requieren su continuación, a menos que se demuestre un incumplimiento de las condiciones.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.
Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!
📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com