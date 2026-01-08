¿Qué es la doctrina Monroe, que Trump ha relanzado? Así lo hemos explicado

Donald Trump, presidente número 47 de los Estados Unidos. Foto: EFE - WILL OLIVER / POOL

Las recientes movidas de Donald Trump en cuanto a política exterior han escandalizado a buena parte de la opinión pública. Sin embargo, no se puede decir que él no había advertido lo que venía, pues a comienzos de diciembre publicó un documento con su Estrategia de Seguridad Nacional, en la que delineaba sus objetivos y reconocía abiertamente que busca relanzar la doctrina Monroe.

Pero ¿en qué consiste esta doctrina?

Se trata de una política exterior presentada por el presidente James Monroe, el quinto presidente estadounidense, en 1823 bajo el lema “América para los americanos”. El objetivo era afianzar el liderazgo de Estados Unidos en el hemisferio y evitar la intromisión de las potencias europeas en el continente en un contexto poscolonial.

La doctrina, no obstante, sufrió un cambio radical en la administración de Theodore Roosevelt, quien en 1904 presentó su “corolario”, en el que, a diferencia de la no intervención planteada inicialmente, el presidente defendía que Estados Unidos podría intervenir en asuntos internos de países latinoamericanos con el argumento de mantener el orden. Con esta premisa, se justificaron intervenciones en Panamá y Cuba, entre otras, durante el siglo XX.

En su documento de Seguridad Nacional, Trump presenta su propio corolario: “Enlistaremos a nuestros aliados consolidados en el hemisferio para controlar la migración, detener el tráfico de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad terrestre y marítima. Nos expandiremos cultivando y fortaleciendo nuevos socios, a la vez que reforzamos el atractivo de nuestra nación como socio económico y de seguridad predilecto del hemisferio”, dice.

No olvidemos que esta semana Donald Trump celebró que Venezuela accedió a comprar solo productos “Made in USA”, lo que convertiría a Estados Unidos en el principal socio comercial del país sudamericano, en detrimento de aliados estratégicos del chavismo como Irán y China.

En El Espectador, registramos y explicamos junto con nuestros aliados el lanzamiento de esta perspectiva, incluso antes de que Trump la consignara en un documento oficial.

Ya en noviembre, The New York Times bautizaba “Doctrina Donroe” (un juego de palabras iniciado por la prensa estadounidense) al intento de Trump de “controlar el hemisferio occidental”. Mientras que en el siglo XIX el contrincante era Europa, “en 2025, la potencia competidora es China, que ha acumulado un enorme poder político y económico en América Latina durante las últimas décadas”, señala el autor, Jack Nicas. Puede leer el artículo completo aquí.

El 5 de diciembre, día de la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional, registramos el contenido de dicho documento. Puede ver nuestro artículo aquí.

Nuestro columnistas y colaboradores, también han dedicado líneas a esta particular declaración. Aquí enlistamos varios de los análisis al respecto:

En nuestro cierre de año, vimos en retrospectiva cómo Trump había vuelto a poner a Latinoamérica en el centro de su política exterior, con la doctrina “Donroe” como base, en el contexto del despliegue militar en el Caribe que, como sabemos, terminó días después con la captura de Nicolás Maduro, uno de los escenarios que previmos durante la escalada de las tensiones.

Por último, volvimos sobre la doctrina Donroe tras el arresto de Maduro y su esposa, Cilia Flores, mientras un nuevo liderazgo chavista, el de Delcy Rodríguez, toma las riendas del país, con el visto bueno (con ojo vigilante) de Washington.

