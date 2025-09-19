¿Quién es Jimmy Kimmel, el presentador y comediante vetado por Trump en EE. UU.?

"Jimmy Kimmel Live!" empezó a emitir en 2003. En ese programa, el presentador entrevistó a personalidades estadounidenses, entre ellas a Joe Biden y Donald Trump. Foto: AFP - CHRIS DELMAS

Presentador de Jimmy Kimmel Live! desde 2003 y anfitrión de varias ediciones de los Premios Óscar, este comediante es una de las figuras televisivas más reconocidas en Estados Unidos. Hijo de unos inmigrantes italianos, sus primeros pasos en los medios los empezó a dar en emisoras de radio locales, donde se caracterizó por el uso del humor irreverente.

Esos trabajos tempranos los combinó con la escritura de guiones para anuncios, que él mismo interpretó. Tras varios rechazos y negativas, lanzó un programa de humor en Comedy Central en 1997, que lo llevó a otro, The Man Show, en 1999. Cuatro años después, se posicionó con el late show que lo tuvo al aire por más de dos décadas, hasta que la cadena ABC tomó la decisión de sacarlo del aire por sus comentarios sobre Charlie Kirk, asesinado en Utha.

Por su programa han pasado todo tipo de personas: desde altos exdirigentes, como Barack Obama y Joe Biden, hasta el mismo Donald Trump, cuando estaba muy lejos de llegar a la Casa Blanca y era un presentador de realities. Hace poco, incluso, le abrió el espacio al mexicano Diego Luna como presentador invitado, quien aprovechó el espacio en el show para decir: “Siempre me cuesta entender cómo alguien como Donald Trump puede alcanzar tanto poder, cómo su discurso de odio encuentra eco en un país que se forjó en la mezcla, en la hospitalidad”.

A lo largo de su carrera, su humor lo ha mezclado con una crítica al poder. De hecho, uno de los choques que tuvo Kimmel con los republicanos fue en 2017, cuando le reclamó a un senador por querer recortar más de US$ 243.000 millones del presupuesto sanitario federal. Además, presentando la edición de los Óscar de ese mismo año, mencionó a Trump y a los suyos, hasta el punto de preguntarle al ya presidente si estaba despierto. Hace poco se supo que obtuvo la nacionalidad italiana, en respuesta, según él, al “mal gobierno” del magnate.

Hace apenas unos días, Kimmel fue sacado del aire indefinidamente, luego de hablar de forma irónica sobre el asesinato de Charlie Kirk y del duelo de Trump por ello. En respuesta a una pregunta sobre el presentador y la libertad de expresión, el jefe de la Casa Blanca dijo: “Lo despidieron por sus bajos índices de audiencia. Lo despidieron por falta de talento”.

