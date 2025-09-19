Trump amenaza con suspender los canales que lo critiquen: “Me dan mala publicidad”

“Leí en alguna parte que los canales estaban en un 97 % en mi contra. Y, sin embargo, gané fácilmente en los siete estados clave”, comentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE - NEIL HALL / POOL

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con quitarles los permisos de emisión a los canales que lo critiquen, apuntando que aquellos con licencia no están autorizados a ir en su contra.

“Leí en alguna parte que los canales estaban en un 97 % en mi contra. Un 97 % negativo. Y, sin embargo, gané fácilmente en los siete estados clave (en las elecciones presidenciales). Si están un 97 % en mi contra, solo me dan mala publicidad. Diría que tal vez deberían quitarles el permiso”, dijo a bordo del avión presidencial, Air Force One.

Trump se pronunció al respecto en su camino de regreso del Reino Unido y la misma semana en la que el programa nocturno de Jimmy Kimmel fue retirado de la cadena ABC por un comentario del presentador sobre el asesinato del activista ultraderechista Charlie Kirk.

El líder republicano incidió en sus críticas a los canales con ese tipo de emisiones, “que todo lo que hacen”, en su opinión, es ir contra él. “Si miras atrás, ves que no han tenido a un conservador en años. Creo que alguien dijo ‘échale un vistazo, lo único que hacen es golpear a Trump’. No tienen permitido hacer eso. Son un brazo del Partido Demócrata”, añadió el mandatario.

Horas antes había señalado que el cese de “Jimmy Kimmel Live” no era cuestión de censura, sino de malas audiencias, alegando que el presentador no tenía talento y que debió haber sido despedido “hace mucho tiempo”.

Kirk fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre en un acto al aire libre en una universidad de Utah. El acusado, Tyler Robinson, es un joven de 22 años. Kimmel sugirió en su intervención que el Partido Republicano estaba haciendo todo lo posible para no verse asociado con el mismo y para sacar rédito político de la situación.

