¿Quién es Natalie Harp, la “impresora humana de Trump”, y por qué causa tanta controversia?

La asistente de Donald Trump, Natalie Harp, durante el regreso del mandatario a la Casa Blanca tras un viaje. Foto: EFE - Francis Chung / POOL

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El senador demócrata de Georgia, Jon Ossoff, puso bajo los reflectores a una figura del entorno del presidente, Donald Trump, que hasta ahora había sido poco mencionada. Se trata de Natalie Harp, una de sus asistentes y expresentadora de televisión para la cadena de derecha One America News, quien ha acompañado al mandatario en sus últimos viajes.

Durante un evento de campaña, Ossoff, quien buscará la reelección en noviembre, dijo que Trump “no quiere hacer el trabajo. Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie (Harp) en su palacio volador, aparentemente indefenso, regalado por el emir de Catar”, en referencia al avión que le regaló dicho gobierno al mandatario.

La mención de Harp sorprendió a algunos analistas y fue interpretada como un intento de incomodar y provocar a Trump. Si este era el objetivo, funcionó. El mandatario respondió con ataques al senador, a quien comparó con el actor de comedia Pee-wee Herman, desde la oficina de prensa de la Casa Blanca el lunes por la mañana. El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, dijo también que Ossoff era un “afeminado” jugando a ser Barack Obama.

“Jon Jackoff (otro de los apodos que le tiene el equipo de Trump a Ossoff) tiene que ser el mayor cobarde y perdedor de la política. En lugar de denigrar a personas trabajadoras que sirven a su país, Jon debería mirar en lo profundo de su alma y preguntarse por qué es una persona miserable que odia a este país”, escribió por su parte el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

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¿Por qué Natalia Harp?

Nacida en California, Harp saltó a la fama por primera vez en 2019 al subir escenario en una conferencia en Washington D. C. en la que elogió a Trump por aprobar el Derecho a Probar (Right to Try), una ley que le permite a los pacientes terminales con afecciones potencialmente mortales acceder a ciertos medicamentos y tratamientos experimentales no aprobados sin necesidad de un permiso formal.

Harp contó que había luchado contra un cáncer de huesos en etapa II y que había sido ignorada por los políticos, hasta que Trump la ayudó. Luego de esto, el republicano la invitó a hablar en la Convención Nacional Republicana, en la que buscaba la nominación del partido para las elecciones de 2020. Allí, Harp dijo que Trump le había salvado la vida. Dos años después, la joven de 35 años se unió al equipo de la cadena One America News Network. Según The Independent, ella continuó siendo una leal seguidora del mandatario mientras este estuvo por fuera de la Casa Blanca.

Al regresar al poder, Trump incluyó a Harp en su equipo. Hoy, según The Wall Street Journal, es quien le ayuda al presidente a mantener actualizado su perfil en la red social Truth Social. Además, se encarga de recopilar las publicaciones de elogios al mandatario, teorías de conspiración e insultos que recibe Trump por parte de sus rivales para darle un reporte y que él las revise.

Según medios locales como The New York Times, Harp ha acompañado al presidente en la mayoría de sus recientes viajes, incluyendo el polémico viaje a Turquía en donde Trump abordó en secreto una aeronave más pequeña al Air Force One para salir del país en medio de las amenazas de Irán. Casi ninguno de sus asesores más cercanos, incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio, lo acompañaron a esta pequeña aeronave. Sin embargo, Harp sí fue invitada a abordar dicho avión con Trump.

Pero lo más llamativo de la relación entre Trump y su nueva compañera de viajes no fue la anécdota del cambio de vuelo en Turquía, sino la dinámica que mantienen respecto a la información. Según supo el New York Times, Harp carga una computadora portátil y una impresora para mostrarle físicamente a Trump los artícuos que lo mencionan. Esto le ha valido el apodo de la “impresora humana”.

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Tanto Trump como Harp no han dado más detalles sobre su relación de trabajo, pero el hermano de la asistente, Preston Harp, se mostró incómodo y la describió como “enfermiza”.

“Actúa como si fuera su club de fans”, dijo Preston, quien ha descrito a Trump como una “vergüenza”, pese a ser criado junto con su hermana en un hogar de valores conservadores.

Por otro lado, el círculo de Trump ha descrito la relación como positiva para el presidente. Según el antiguo médico de Trump, Ronny Jakcson, “ella mantiene al presidente de muy buen humor”.

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