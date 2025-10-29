¿Quién es Pablo Quirno, el nuevo canciller de Javier Milei en Argentina?

Pablo Quirno, es el nuevo canciller en Argentina. Foto: AFP - JUAN MABROMATA

El presidente de Argentina, Javier Milei, tomó el juramente de Pablo Quirno, quien fue al salón Blanco de la Casa Rosada para asumir el cargo de canciller en el país.

Este es el primer acto del Ejecutivo tras el triunfo de La Libertad Avanza (el partido de Milei) en las elecciones legislativas.

El nuevo encargado del Ministerio de Exteriores en Buenos Aires es un economista que se formó en la Universidad de Pensilvania (una característica que tienen en común los integrantes del equipo del presidente argentino).

El predecesor de Quirno en la Cancillería fue Gerarado Werthein, quien renunció sin completar el año en el puesto por el inconformismo de la ultraderecha tras presuntos errores que cometió en la reunión bilateral entre Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y Milei.

La agenda internacional de Argentina se enfoca en Norteamérica, específicamente, en Estados Unidos, país al que el líder argentino tiene previsto viajar entre el 5 y 6 de noviembre para el encuentro American Business Forum.

El nuevo canciller aseguró que el fin del viaje es “consolidar la relación con Estados Unidos”. Además que a tal evento asistirán Donald Trump, María Corina Machado (líder opositora de Nicolás Maduro), Gianni Infantino (el presidente de la FIFA), entre otros individuos como actores, futbolistas y más.

Quirno también aseveró que Argentina profundizará “la inserción internacional con mayor comercio e inversiones”.

La importancia del nuevo canciller radica en que este tiene la tarea de definir la política exterior del país, tema en el que se subraya la relación de Argentina con Estados Unidos después de que Trump asegurara apoyar a Buenos Aires tras el triunfo electoral de la derecha el legislativo.

La relación con Estados Unidos permite que se genere confianza internacional en la economía del país suramericano, especialmente, porque el apoyo económico de Washington a Buenos Aires se materializará a través de dos medidas concretas.

En primer lugar, se abrió una línea de swap o intercambio de monedas por USD 20.000 millones, lo que permite al gobierno argentino acceder temporalmente a dólares a cambio de pesos.

En segundo lugar, el Tesoro estadounidense comprará directamente pesos argentinos por unos USD 1.000 millones.

Tan solo el lunes 27 de octubre, tras la victoria electoral, el peso argentino tuvo una fuerte apreciación frente al dólar.

Por ende, el reto para Quirno está claro: reforzar los lazos con Estados Unidos con el objetivo de propiciar una mejora sostenida en la situación económica de Argentina, una de las áreas más golpeadas en los últimos años.

