Quién es Stephen Miller, designado por Trump para manejar los asuntos de Venezuela

El presidente Donald Trump designó a Stephen Miller, actual subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca, junto con Marco Rubio, secretario de Estado, y Pete Hegseth, secretario de Defensa, como los principales responsables de la política hacia Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Miller es una de las figuras clave de la administración de Trump, es mayormente conocido por ser el “arquitecto” detrás de las políticas migratorias del presidente, que tienen como objetivo deportar a la mayor cantidad de personas indocumentadas del país.

El asesor, de apenas 39 años se ha consolidado como la figura pivotal del sector más radical dentro del movimiento conservador estadounidense y por lo tanto se ha convertido no solo en un seguidor de Donald trump, sino en su mano derecha para ejecutar los planes de su gobierno.

Nació dentro de una familia judía en Santa Mónica, California. Desde que era un niño, en la secundaria empezó a alinearse con la mirada conservadora, luego en la universidad de estableció lazos con pensadores de la extrema derecha, como David Horowitz, en espacios intelectuales radicales donde también se cruzó con Steve Bannon y Tucker Carlson, figuras con las que más tarde compartiría visiones ideológicas, según Noticias Caracol.

Desde sus días en Duke, Miller escribió columnas atacando la diversidad y el multiculturalismo, burlándose de iniciativas inclusivas y adoptando un tono combativo que persiste en su influencia sobre discursos de Trump, Según Common Cause.

📌 Trayectoria política

En la Universidad de Duke (2007), Miller ganó notoriedad defendiendo a jugadores de lacrosse acusados falsamente de violación, lo que lo conectó con círculos conservadores radicales y figuras como Richard Spencer, aunque él negó lazos cercanos. Allí desarrolló una retórica anti-multiculturalismo que definió su estilo combativo, Según la BBC.

Más adelante, trabajó como asesor de comunicaciones para republicanos y en 2009 se unió al senador Jeff Sessions, oponiéndose ferozmente a la reforma migratoria bipartidista de 2013. En 2016, ingresó a la campaña de Trump como redactor de discursos, moldeando su tono nacionalista y consolidándose como arquitecto de políticas antiinmigrantes durante el primer mandato.

En el segundo mandato de Trump (2025-2029), ocupa el puesto de subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca. y subdirector de políticas, liderando órdenes ejecutivas contra la inmigración y la crisis venezolana, con lealtad absoluta al presidente. Fundó America First Legal para litigar contra la inmigración ilegal, ampliando su influencia estratégica, según la BBC.

👉 Controversias en sus políticas

Stephen Miller ha enfrentado múltiples controversias a lo largo de su carrera política, principalmente por su postura radical en inmigración y presuntos vínculos con ideologías extremas.

Como arquitecto de medidas como la separación familiar en la frontera y colaboraciones con grupos antiinmigrantes como FAIR y CIS, Miller promovió deportaciones masivas y restricciones que críticos tildan de crueles y xenófobas. Su trabajo con Jeff Sessions bloqueó reformas bipartidistas y priorizó reinterpretaciones legales para limitar derechos de inmigrantes y minorías.

Durante el primer mandato de Trump, se encontraron correos electrónicos filtrados que revelaron que Miller compartía contenido de sitios como VDARE y referencias a “El Campamento de los Santos”, una novela asociada al racismo antiinmigrante, lo que llevó al Southern Poverty Law Center a calificar sus comunicaciones como “nacionalismo blanco abierto”. Más de 100 congresistas demócratas exigieron su renuncia, aunque Trump lo respaldó públicamente, según Common Cause.

