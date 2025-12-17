Quién es Tucker Carlson, el periodista que dice que EE. UU. declarará guerra a Venezuela

El presentador estadounidense Tucker Carlson habla durante el servicio memorial público del activista político Charlie Kirk en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, EE. UU., el 21 de septiembre de 2025. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará la guerra con Venezuela durante su discurso a la nación de esta noche, según le informó un miembro del Congreso.

“Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 9:00 p.m. (hora local)“, dijo el periodista en el pódcast ”Judging Freedom", de tendencia conservadora.

Le recomendamos: “Venezuela está completamente rodeada”: Trump amenaza con incautaciones masivas de petróleo

Carlson se convirtió en una de las voces más destacadas de la derecha en Estados Unidos como presentador en Fox News, de donde fue despedido en 2023 después de que la cadena investigara un mensaje privado con contenido racista y violento.

A pesar de su despido, la influencia de Carlson en los círculos de ultraderecha estadounidense sigue siendo notable, su programa en Fox News atraía a más de tres millones de espectadores cada noche.

El periodista estadounidense, de 56 años, es conocido por sus entrevistas a líderes de la derecha mundial y por dar espacio en sus programas a teorías conspirativas, como las denuncias de fraude electoral en las elecciones que ganó Joe Biden, según Página 12.

Le podría interesar: Trump declara terrorista al régimen de Maduro y ordena bloqueo al petróleo venezolano

Carlson se hizo conocido por sus críticas a migrantes, afroamericanos y demócratas. Además, justificó a los implicados en el asalto al Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021, que dejó un policía muerto y decenas de heridos, según Página 12.

Su carrera inició en CNN como el presentador más joven, co presentando Crossfire hasta 2005, y luego MSNBC con Tucker hasta 2008. En Fox News (2009-2023), su programa Tucker Carlson Tonight lideró el horario estelar a las 8 p.m. ET, reemplazando a The O’Reilly Factor, pero salió tras una demanda por fraude electoral 2020.

Carlson cofundó y dirigió como editor en jefe el portal conservador The Daily Caller, donde ganó popularidad por sus posturas contra el aborto, la inmigración masiva y a favor del porte de armas, posiciones alineadas con la agenda del presidente Trump.

También puede leer: Senado de EE. UU. pone bajo la lupa la ofensiva naval de Trump en el Caribe y el Pacífico

👉 ¿Qué se espera del “mensaje a la nación” de Trump?

Trump comparecerá esta noche por televisión para dar un discurso a la nación desde la Casa Blanca en el que hará balance de su casi primer año de gestión.

También manifestará los planes que tiene durante los tres próximos años, según indicó ayer la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Le sugerimos: Venezuela denuncia ante Consejo de Seguridad de ONU el “robo” de petrolero por EE. UU.

Se prevé que el mandatario aborde sus esfuerzos para reducir el coste de la vida ante las crecientes críticas entre sus propios seguidores, quienes le reprochan haberse centrado más en la política exterior que en los asuntos internos.

Esta intervención tendrá lugar, no obstante, en pleno aumento de la tensión en el Caribe, donde el país ha desplegado en los últimos meses un gran operativo militar con la justificación de combatir el narcotráfico que opera en la región.

Esto ha incluido una serie de bombardeos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental contra alrededor de dos docenas de lanchas al parecer cargadas de droga, provocando la muerte de al menos 95 de sus tripulantes.

Para usted: Entre críticas a su lucha antidrogas, Colombia apuesta por resignificar la hoja de coca

Trump aseguró el martes, 16 de diciembre, en su cuenta de Truth Social que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica” y que la conmoción será como nunca antes hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

En este contexto, Trump confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela la semana pasada, y ayer ordenó el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com