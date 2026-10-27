“Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”: Lula sobre Bolsonaro

“Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas”, dijo Lula sobre su rival, durante la celebración de sus 81 años en su residencia en Brasilia.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que “quien no debe, no teme”, por lo que “quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”, en referencia a la presunta huida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, días después de perder las elecciones presidenciales del domingo.

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La salida de Bolsonaro se produjo en medio de una investigación judicial por presunto lavado de dinero vinculado a apuestas digitales. El lunes, el magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), le ordenó entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas ante el riesgo de que abandonara el país. El senador había asegurado que cumpliría la orden y negó que tuviera intención de huir de Brasil.

Sin embargo, después de que venciera el plazo sin que entregara los documentos, comenzaron a circular informaciones sobre su salida hacia Estados Unidos. Según reportes de medios brasileños y fuentes estadounidenses citadas por Reuters, Bolsonaro habría viajado a ese país, donde su hermano Eduardo reside desde hace tiempo y ha buscado acercamientos con la administración de Donald Trump.

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La controversia se suma a la derrota electoral del senador, que aspiraba a llegar a la Presidencia, y a las tensiones políticas en torno a su familia. Su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en una trama golpista tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula.

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