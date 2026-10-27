Flávio Bolsonaro dejó Brasil tras su derrota: su propio partido confirma que viajó a EE. UU.

El diputado federal Maurício Marcon, del Partido Liberal (PL), dijo en un video en la red social X que “Flávio tomó un vuelo y se va a exiliar en Estados Unidos”. Marcon comparó la salida…

Dos días después de su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva, el senador y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, salió de Brasil rumbo a Estados Unidos, según informaron algunos de sus copartidarios. Cabe destacar que el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, le había prohibido dejar el país.

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El diputado federal Maurício Marcon, del Partido Liberal (PL), dijo en un video en la red social X que “Flávio tomó un vuelo y se va a exiliar en Estados Unidos”. Marcon comparó la salida con la de María Corina Machado cuando huyó del régimen de Nicolás Maduro y aseguró que “seguirá siendo nuestro líder, al igual que Jair Bolsonaro”. El diputado electo Lucas Pavanato agregó por su parte, en línea con Marcon, que “Brasil se venezoló”.

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🇧🇷 AGORA: Deputado Maurício Marcon (PL-RS), aliado da família Bolsonaro, confirma que Flávio deixou o país.



Ele afirmou que o senador vai liderar a oposição de fora do Brasil e que a oposição vão buscar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. pic.twitter.com/nGq3c7elb6 — Eixo Político (@eixopolitico) October 27, 2026

Según la columna de Igor Gadelha en Metrópoles, la ex primera dama Michelle Bolsonaro, madrastra del senador, les confirmó a por lo menos dos aliados que Flávio ya no estaba en el país. Mientras tanto, Valdemar Costa Neto, presidente del PL, convocó a una reunión de emergencia.

Rogério Marinho, coordinador de la campaña, había dicho en la mañana que el exncadidato no había dejado el país, pero por la tarde ya había cambiado el tono. Su último contacto con el senador había sido a las 8:00 a. m. y en un mensaje, Flávio solo le dijo que estaba “enfriando la cabeza”.

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“Solo hablo después de que Flávio hable”, respondió a la prensa en Brasilia.

El domingo en la noche, el juez Moraes le dio 24 horas para entregar sus pasaportes como parte de una investigación por lavado de dinero en la que también está involucrado el abogado Willer Tomaz. El lunes, Flávio publicó un video en el que prometió cumplir y negó que pensara irse. El plazo venció a las 11:00 a. m. de este martes sin que entregara los documentos. Su defensa asegura que habló con él por última vez el lunes a las 4:30 p. m.

Lo que sigue en duda es cómo salió y dónde está. Infobae reportó que cruzó por tierra a Argentina para tomar un jet privado en Puerto Iguazú, pero el Gobierno de Javier Milei aseguró que no hay registro de su entrada. En la tarde, el exfuncionario mexicano Simón Levy, cercano al trumpismo, escribió en X que Flávio “llegó a salvo a Estados Unidos”, según Painel Político. Sus aliados aseguran que pedirá asilo a Trump, pero Washington no lo ha confirmado.

El gobierno estadounidense concederá visados ​​para la derrota del candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su familia, informó este martes una fuente diplomática bajo anonimato, tras reportes de prensa sobre la presunta huida del político.

Estados Unidos "emitirá visados ​​a Flávio Bolsonaro ya su familia y les permitirá la entrada en Estados Unidos", dijo esa alta fuente del Departamento de Estado, sin confirmar si Bolsonaro viajaba efectivamente al país.

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