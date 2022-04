¿Quiere sacar la visa para EE. UU.? Tenga en cuenta estos cinco consejos

Durante la transmisión los oficiales de la embajada explicaron que poseen un sistema de citas prioritarias para casos de emergencias humanitarias. Foto: Agencia Bloomberg

La Embajada de Estados Unidos respondió las preguntas más frecuentes de las personas interesadas en solicitar la visa para viajar hacia este país. A través de una transmisión En Vivo, dos funcionarios explicaron los nuevos procedimientos y qué pasos se debe seguir para poder obtener la visa.

Aquí, un resumen de lo que dijeron:

1. ¿Por qué se están demorando tanto para agendar las citas para las visas?

Según el jefe adjunto de visas para no inmigrantes, ha habido “muchos rumores falsos, sobre lo que está pasando y sobre la disponibilidad de cupos. En este momento, hay muchos colombianos que están viajando a Estados Unidos para participar en programas de intercambio estudiantiles y también hay mucha gente que está yendo al país a trabajar. Estas visas son nuestra prioridad”.

Según el funcionario, hay citas disponibles para las clases de visas: F, M, J, H, L, P, O, ya que son visas prioritarias. “Se otorgará una cita para dentro de cuatro o cinco semanas”.

Will resaltó que la fuente oficial de información es la embajada, “sobre todo lo que tiene que ver con visas a Estados Unidos. Por favor, no les pongan mucho cuidado a rumores que vienen de otro lado. Siempre confirmen con la fuente oficial que es la Embajada de Estados Unidos en Colombia”.

2. ¿Qué pasa con la Visa B1 y B2 (de turismo y negocios)?

“En las últimas semanas, hubo más de 1.000 personas cada día que estuvieron haciendo sus entrevistas en la Embajada”, dijo el vocero. “La demanda para una entrevista para una visa B1, B2 es gigante, hay cientos de miles de personas esperando sus citas de entrevistas, es muchísimo”, explicó.

“Por eso, la disponibilidad de citas para la visa B1, B2, en este momento está en el año 2024. Entendemos que esto crea una situación muy difícil para muchos colombianos que quieren viajar. Por eso tenemos un sistema de citas prioritarias para casos de emergencias humanitarias, como la muerte de un familiar o si necesitan servicios médicos que son urgentes y que no están disponibles en Venezuela o Colombia”, añadió.

El funcionario invitó a visitar la página web de la Embajada, donde están las instrucciones.

3. ¿Cuales son los cambios que se implementarán para la exención de entrevistas?

“Si bien sí tenemos un sistema para pedir una visa sin entrevista, esas excepciones solo aplican para dos casos: si el solicitante ya ha tenido una visa de la misma clase, o si el solicitante tiene menos de 14 años o más de 79 años. Hemos tenido este sistema por muchos años”, dijo.

Agregó: “Este sistema evita la espera para una entrevista. Pero todavía hay un período de espera. Cada semana la Embajada está recibiendo miles de aplicaciones para este proceso. En este momento, los solicitantes de visas que no requieran entrevista reciben las visas dos o tres meses después de hacer la solicitud. Durante este tiempo el pasaporte del solicitante estará en la embajada”.

No obstante, dijo que la Embajada entiende “que mucha gente necesita su pasaporte y no puede dejarlo en la embajada por meses. Por eso, empezaremos, a partir del 12 de abril, un nuevo proceso para la expedición de visas sin entrevista”.

En este proceso, “cuando una persona llena su aplicación de visa en nuestro sistema, el mismo sistema va a indicar si la persona califica para la visa sin entrevista. En caso dado que califique, el sistema va a ofrecer una cita para dejar el pasaporte en nuestra oficina en Bogotá”.

Aclaró que la opción que existía anteriormente de enviar el pasaporte por medio de DHL (la empresa de envíos) ya no estará disponible. Por otro lado, hay que recordar que también existirá un periodo de espera para solicitar las citas y dejar el pasaporte.

“Además, creemos que este proceso va a ofrecer un servicio más conveniente para los solicitantes, porque sus pasaportes estarán en la embajada por menos tiempo (semanas en vez de meses). Para más información recuerde visitar nuestra página web y escoger la opción visa de no migrante”, dijo.

4. ¿Es cierto que se puede adelantar las citas para las visas de turismo?

“Los cupos están para visas de turismo están para el año 2024, pero cada vez que tenemos un poco más de capacidad abrimos cupos más cercanos, ya que queremos que todos tengan sus entrevistas tan pronto como puedan”, señaló. “Entonces, aunque no es común, es posible encontrar cupos más cercanos. Y si ya tienes una cita para el futuro, siempre puedes volver a nuestra página web, para buscar una cita mucho más cercana. Yo sé que quizás algunos piensan que si van a la página web para buscar nuevas citas van a perder la cita que esté programada. Eso no es cierto, si quieren aquellos que ya tengan una cita, pueden verificar en la página web y buscar citas en fechas más cercanas”.

5. Hay empresas que ofrecen la opción de adelantar la fecha para la cita en la embajada, ¿deben las personas pagar por un servicio de estos?

El funcionario fue enfático: “No, nosotros nunca cobramos nada para obtener las citas en la Embajada. Sí cobramos el valor de la visa, pero para obtener la cita no se cobra nada. En algunos momentos, hemos notado que esas empresas han cometido fraude. Eso tiene un impacto muy negativo tanto en las empresas como en los solicitantes, por lo que nos ha tocado cancelarle la solicitud al aplicante”.

En ese sentido hizo un llamado a no usar ese tipo de servicios. “Muchas de esas empresas alegan que tienen conexiones directamente en la embajada, y eso no es cierto. No tenemos ninguna conexión con estas empresas, la única manera de pedir una cita con nosotros es directamente desde la página de la embajada”.

