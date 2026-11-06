Santiago Peña se prepara para defenderse en el juicio político tras anunciar su renuncia

"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa . Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", escribió en X el mandatario.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, dijo este jueves que se presentará ante el Senado para enfrentar el juicio político en su contra, en medio de una crisis bancaria y política que lo llevó a presentar su renuncia, todavía pendiente de ser aceptada por el Congreso.

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La declaración se conoció horas después de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad la acusación para someterlo a juicio político, con 78 votos a favor. Los legisladores lo señalan de un "grave y sistemático mal desempeño de sus funciones", en medio del escándalo por la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada al mandatario que dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

Peña había anunciado su renuncia a la Presidencia durante la jornada, cuando el Congreso debatía el proceso en su contra. En un mensaje a la nación, aseguró que su decisión buscaba preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas. Sin embargo, su salida no frenó el avance del juicio político.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central de Paraguay ordenó la intervención y el proceso de resolución de Ueno Bank, tras detectar problemas de solvencia. La entidad tenía cerca de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. La medida dejó a miles de usuarios sin acceso a sus ahorros y desató protestas en Asunción.

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El escándalo también puso bajo la lupa los vínculos entre el banco y el poder político. Peña tuvo participación accionaria en el grupo que controlaba la entidad hasta marzo de 2025, mientras que durante su administración Ueno recibió millonarios recursos de organismos públicos, entre ellos el Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de gestionar las pensiones de la mayoría de los trabajadores paraguayos.

La oposición ha señalado posibles conflictos de intereses y cuestionado el manejo de los fondos públicos y previsionales. A las críticas se sumó el expresidente Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, quien confirmó que la colectividad oficialista respaldaría el juicio político, retirándole así su apoyo al mandatario.

Miembros del Senado convocaron una sesión extraordinaria para la noche de este jueves para constituir las autoridades del juicio y otra para la mañana del viernes para comenzar con el proceso, con la presencia de Peña.

La Cámara Alta deberá decidir si acepta la renuncia del mandatario y cómo continúa el procedimiento. La situación también mantiene en suspenso la sucesión presidencial, que recaería en el vicepresidente Pedro Alliana. El desenlace dependerá de las decisiones que adopte el Congreso en las próximas horas.

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