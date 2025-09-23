Sheinbaum lamentó el asesinato de dos artistas colombianos y dijo que eso no afectó las relaciones con México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participa en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Foto: EFE - Isaac Esquivel

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó este martes que el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y su coequipero Jorge Luis Herrera Lemos, ocurrido en el Estado de México, afecte las relaciones diplomáticas con Colombia, tras los señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro de vincular lo sucedido a la “guerra contra las drogas”.

“No voy a entrar a debate con el presidente Petro. Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo. Y, por supuesto, la relación diplomática que tiene que haber con Colombia”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Con respecto al homicidio de los artistas, recordó que desde que se denunció la desaparición de B-King y de su compañero, conocido como Regio Crown, se abrió una carpeta de investigación por homicidio en la Ciudad de México y la Fiscalía local inició la búsqueda.

Se hicieron “todas las alertas y un tiempo después, lamentablemente, se encontraron los cuerpos. Son la Fiscalía y el propio gabinete de seguridad quienes pueden dar más información, y se está en contacto con el Gobierno de Colombia a través de la Cancillería”, acotó.

Según varios medios de comunicación locales, los músicos fueron hallados muertos con huellas de tortura y con un mensaje intimidatorio, algo que, sin embargo, no ha sido confirmado por las autoridades mexicanas.

El martes, tras darse a conocer el asesinato de los colombianos, Petro hizo uso de la red social X para condenar el homicidio: “Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.

El líder colombiano solicitó el domingo el apoyo de la presidenta Sheinbaum para localizar a los músicos, y ahora exigió que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables. Por su parte, el Gobierno mexicano aseguró que llevará una “investigación exhaustiva” sobre el caso.

B-King, de 31 años, y Herrera Lemos, de 35, desaparecieron el pasado 16 de septiembre, según versiones, luego de asistir a un gimnasio en el lujoso barrio de Polanco, en Ciudad de México. La Comisión de Búsqueda de Personas de la capital emitió dos fichas por los cantantes, quienes tuvieron una presentación el fin de semana previo.

El lunes, Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estaban investigando la desaparición de ambos artistas. No obstante, más tarde ese mismo día, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que ambos fueron hallados sin vida en Cocotitlán, en el Estado de México, a unos 50 kilómetros de donde se tuvo el último contacto con ellos.

