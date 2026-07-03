Estados Unidos enfrenta calor extremo: conozca las ciudades con mayor riesgo

Una persona se cubre del sol mientras camina por Broadway, en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE - JUSTIN LANE

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La costa este de Estados Unidos padece este viernes temperaturas particularmente elevadas, con pronósticos de hasta 45 °C en Nueva York, lo que amenaza con interrumpir la Copa Mundial y las celebraciones del 250 aniversario de la independencia nacional.

Mientras el país celebra un día festivo previo a su Día Nacional, las autoridades advierten sobre las temperaturas extremas que se esperan en varias ciudades importantes, donde el jueves ya se alcanzaron récords.

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Sumado a la alta humedad, se espera que el índice de calor alcance los 40 °C en Boston y Filadelfia, y los 45 °C en la capital, Washington D.C.

“Este nivel de calor puede ser mortal para quienes no cuenten con aire acondicionado adecuado y no se mantengan suficientemente hidratados”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) del estado de Nueva York.

En la ciudad más poblada de Estados Unidos, “se espera que hoy se alcance el punto álgido de la ola de calor, con temperaturas que podrían llegar a los 46 °C”, advirtió el alcalde Zohran Mamdani el viernes por la mañana.

“Manténganse frescos, alerta y cuiden de sus vecinos”, instó. Esta “peligrosa ola de calor sin precedentes” afecta la mitad oriental de Estados Unidos desde mediados de semana y se espera que continúe a lo largo de la costa este hasta el sábado, día del 250 aniversario de la declaración de independencia de Estados Unidos, trayendo consigo fuertes tormentas eléctricas.

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En Brooklyn, Daniel Jefferson, de 39 años, trabaja arduamente a pesar del calor, descargando cajas de comida en el sótano de un restaurante.

“No habíamos experimentado algo así en Nueva York en mucho tiempo”, declaró el repartidor a la AFP, quejándose del calor “absolutamente insoportable” que lo está “agotando”.

Atrapados

Con numerosos eventos al aire libre planeados para la ocasión, el clima podría arruinar la diversión.

En Washington D.C. peligra la realización de un gran concierto frente al Capitolio y la inauguración de las festividades del sábado ya se ha retrasado.

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El viernes al mediodía rescatistas tuvieron que evacuar a una joven que sufría un golpe de calor mientras hacía cola para entrar a la gran feria organizada para la ocasión en la amplia explanada del centro comercial. “Ya es la trigésima persona” en ser atendida.

Las piscinas públicas están abarrotadas. “Hace un calor sofocante y no hay adónde ir”, dijo a la AFP Anya Gellerman, de 26 años, mientras hacía cola en una piscina con una nevera portátil en la mano.

Las temperaturas apenas bajaron durante la noche. Se espera que esta ola de calor bata nuevos récords el viernes y el sábado en algunas regiones, según los meteorólogos. Podría afectar la Copa Mundial de la FIFA que se celebra actualmente en Estados Unidos, Canadá y México.

Si bien algunos estadios cuentan con techo y aire acondicionado (Atlanta, Dallas, Los Ángeles), otros no, como el de Filadelfia, donde Paraguay y Francia se enfrentarán el sábado en octavos de final.

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Antes de eso, las selecciones de Argentina y Cabo Verde ya pudieron sentir los efectos de este calor sofocante en Miami, donde el estadio tiene un gran techo pero carece de aire acondicionado.

Problemas en la red eléctrica

Aunque la mayoría de los edificios en Estados Unidos cuentan con sistemas de aire acondicionado y refrigeración, las olas de calor causan más muertes en el país que los huracanes y las inundaciones.

Esta ola de calor preocupa a las autoridades por su duración e intensidad, pero también por las altas temperaturas nocturnas que podrían afectar la salud de las personas vulnerables y dañar la infraestructura.

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El jueves, la red eléctrica del estado de Nueva York sufrió problemas, y las autoridades instaron a los residentes a reducir su consumo para evitar cortes de luz. Los centros de datos fueron a su vez invitados a utilizar sus propios generadores.

En todo el mundo, las olas de calor son cada vez más intensas y frecuentes debido al cambio climático, causado principalmente por la quema de combustibles fósiles.

La ola de calor récord que azotó recientemente gran parte de Europa es un claro ejemplo de ello.

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