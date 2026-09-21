Cabe destacar que la medida no prohíbe llevar el aparato al colegio, sino usarlo dentro de las instalaciones.

El Gobierno de México anunció este lunes que, desde el próximo 3 de noviembre, los estudiantes de primaria y secundaria no podrán usar teléfonos móviles ni tabletas durante toda la jornada escolar, ni en clase ni en el recreo. El acuerdo cuenta con el respaldo unánime de las autoridades educativas de los 32 estados y se publicará este martes en el Diario Oficial de la Federación.

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Sin celulares en colegios de México desde el 3 de noviembre: estas serán las excepciones

“Lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo se pueden usar los celulares”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.

¿Hay excepciones sobre el uso de celular en los colegios?

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), habrá dos salvedades sobre esta medida: las emergencias y las actividades pedagógicas expresamente autorizadas por cada plantel. Hay que reconocer que, en algunos casos, los docentes han incorporado celulares para realizar evaluaciones en vivo en el salón.

Estas actividades pedagógicas, sin embargo, deberán estar previamente planificadas por los docentes. En la práctica, la regla es nacional, pero la puerta de las excepciones queda en manos de cada escuela.

El texto oficial aún no precisa cómo se hará cumplir la restricción ni si los teléfonos serán resguardados físicamente. En Ciudad de México, el gobierno capitalino propuso casilleros con llave para guardarlos durante clases y recreos, aunque cada plantel decidiría si los adopta. Antes de la entrada en vigor habrá 30 días de asambleas con docentes y familias para explicar las nuevas reglas.

Las universidades, por otro lado, podrán fijar sus propias políticas. La obligatoriedad cubre solo a primaria y secundaria dentro de un sistema de unos 34 millones de estudiantes.

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¿Por qué ahora?

El Gobierno mexicano respalda la decisión en una consulta nacional en la que participaron 565.396 trabajadores de la educación. El 81 % apoyó regular los celulares, el 48 % dijo que dificultan mantener la atención y el 38 % que interrumpen las actividades escolares. Sheinbaum añadió que los estudiantes pasan hasta siete horas diarias frente al celular y que 16 estados ya tenían alguna regulación. Hasta ahora México no contaba con una norma nacional.

El secretario Mario Delgado vinculó la medida con los resultados de PISA 2025, que según él muestran un daño a la comprensión lectora. Pero es necesario matizar esta declaración. La iniciativa actual es anterior a esas pruebas y, según El País de España, en lectura México se mantuvo en niveles similares a los de 2022, mientras que el retroceso se dio en matemáticas. PISA, además, mide el desempeño y no demuestra por sí sola que el celular sea la causa.

La Unesco contabiliza 114 sistemas educativos con prohibiciones nacionales, el 58 % de los países, frente al 24 % de 2023. En la región, Brasil y Chile prohíben los celulares en las aulas, y Colombia, Paraguay y Perú tienen algún tipo de regulación. El organismo reconoce que la tecnología puede favorecer el aprendizaje y recomienda usar teléfonos inteligentes solo cuando contribuyan claramente a los objetivos educativos.

Algunos especialistas advierten que retirar por completo la tecnología choca con la realidad cotidiana de los alumnos y proponen acompañar las restricciones con educación digital para estudiantes, familias y docentes. La presidenta, sin embargo, sostiene que “el objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas”.

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