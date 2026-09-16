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¿Prohibir el celular en colegios sirve? Lo que dice (y lo que no recomienda) la ciencia

La resolución de la Secretaría de Bogotá de restringir el uso de celulares en los colegios privados y públicos y los resultados de las pruebas PISA volvieron a poner sobre la mesa una pregunta: ¿qué hacer con los celulares dentro de las aulas? ¿Qué han encontrado las investigaciones y qué sugieren especialistas?

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Paula Casas Mogollon
Paula Casas Mogollon
16 de septiembre de 2026 – 01:23 p. m.
Según las recomendaciones del ICBF, el uso autónomo de celulares se sugiere a partir de los 14 años, previamente a esto se recomienda el acompañamiento de adultos.
Según las recomendaciones del ICBF, el uso autónomo de celulares se sugiere a partir de los 14 años, previamente a esto se recomienda el acompañamiento de adultos.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Justo cuando los recientes resultados de las pruebas PISA 2025 han reabierto el debate sobre el uso que los jóvenes están dando a la tecnología y la inteligencia artificial en sus procesos de aprendizaje, así como sus posibles efectos en la capacidad de lectura, Bogotá acaba de sumarse a la lista de ciudades en el mundo que restringen el uso de celulares y otros dispositivos móviles en las aulas. La Secretaría de Educación dejó en firme la resolución “(Re)conectarnos para aprender”, que les da a los colegios públicos y privados seis meses…

Paula Casas Mogollon

Por Paula Casas Mogollon

Escribe temas ambientales y perfiles de las mujeres que trabajan o han trabajado en ciencia. Desde hace dos años maneja el tema editorial de Bibo, la campaña ambiental del periódico. Además, realiza “Supercampeonas”, un formato en video donde se habla de las mujeres en el deporte. PauCasasM pcasas@elespectador.com
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