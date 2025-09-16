Trump dice que no son dos, sino tres las lanchas atacadas por EE. UU. en el Caribe

El gobierno Trump defiende la ofensiva en el Caribe con base en la legislación adoptada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que, a su juicio, habilita operaciones militares en aguas internacionales. Foto: EFE - @realDonaldTrump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que su país “eliminó” tres embarcaciones frente a Venezuela, un día después de confirmar un segundo ataque contra lanchas presuntamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe.

“De hecho, eliminamos tres embarcaciones, no dos, pero [ustedes] vieron dos”, dijo el republicano a periodistas en la Casa Blanca antes de viajar al Reino Unido para una visita de Estado. Al ser consultado sobre el mensaje que enviaba a Nicolás Maduro, respondió: “Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”.

El Gobierno estadounidense no dio detalles sobre el lugar ni la fecha del tercer ataque. Según Trump, el primer operativo, realizado el 2 de septiembre en el Caribe, dejó once muertos. Estados Unidos mantiene desplegados ocho buques en la zona. Posteriormente, el lunes, mencionó en su plataforma Truth Social un segundo ataque “en la zona de responsabilidad del Southcom” —el comando militar para América del Sur y el Caribe— que habría causado la muerte de tres “narcoterroristas” venezolanos.

El mensaje estuvo acompañado de un video en el que se observa una lancha inmóvil con personas a bordo que explota en alta mar. Como parte del mismo despliegue, buques estadounidenses también detuvieron y registraron un barco atunero venezolano el domingo.

Críticas y reacciones a la ofensiva estadounidense en el Caribe

Los operativos han generado tensión regional: Venezuela movilizó aviones de combate y denunció una “agresión militar”, mientras que Washington respondió desplegando cazas F-35 en Puerto Rico.

Estados Unidos acusa a Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles, cuya existencia sigue siendo objeto de debate. Maduro, por su parte, calificó las acusaciones de “mentiras” y aseguró que la cocaína que llega a Estados Unidos proviene principalmente del Pacífico y de puertos ecuatorianos. “Hay una agresión en curso de carácter militar y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacer frente”, declaró, advirtiendo que el país ejercerá su “derecho legítimo a defenderse”.

Expertos de la ONU también cuestionaron la legalidad de los ataques. En un comunicado difundido por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, señalaron que “el derecho internacional no permite que los gobiernos simplemente asesinen a presuntos traficantes de drogas”. Ellos recalcaron que las actividades criminales deben ser interrumpidas, investigadas y procesadas de acuerdo con el Estado de derecho y mediante cooperación internacional.

El pronunciamiento fue firmado por Ben Saul, relator especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, y George Katrougalos, experto independiente.

El gobierno Trump defiende estas acciones con base en la legislación adoptada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que, a su juicio, habilita operaciones militares en aguas internacionales. En las últimas décadas, ataques letales fuera del territorio estadounidense han sido empleados tanto por gobiernos republicanos como demócratas, así como por otros países en la lucha contra la piratería en el Golfo de Adén.

