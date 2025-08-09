Tiroteo cerca de universidad en EE.UU. deja muerto a policía y sospechoso

La policía y el personal de emergencia respondieron a una situación de "tirador activo" cerca de la Universidad Emory y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta, Georgia, EE. UU., el 8 de agosto de 2025. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

La Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, reportó, el 8 de agosto, un tiroteo cercano al campus. Debido a las balas, murió un agente de policía tras ser herido y el atacante también falleció, según lo que informan las autoridades.

“Esas personas que tienen armas de alto poder y que, cuando están enojadas, deciden usarlas para dañar a varias personas —tenemos que poner fin a eso en nuestra sociedad“, aseguró el alcalde de Atlanta en una entrevista con CBS News.

El alcalde, también aseguró que hasta ahora no se han reportado civiles heridos por el ataque.

El Departamento de Policía de Atlanta emitió un comunicado en la noche del 8 de agosto, asegurando que el ataque fue perpetrado por un solo agresor que murió en la escena y afirman que la zona está fuera de peligro, pero recomiendan a las personas no circular por ella, ya que las autoridades se encuentran investigando el incidente.

La policía sospecha que el atacante padecía alguna enfermedad o pensaba estar enfermo, y responsabilizaba a la vacuna contra el covid-19, según informó un agente a CNN. Un trabajador de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), situados cerca de Emory, contó a CNN que presenció cómo un hombre se acercó a las instalaciones y abrió fuego contra el edificio.

Un agente le dijo a CNN que el supuesto padre del atacante llamó a la policía horas antes del incidente porque creía que su hijo tenía tendencias suicidas. Sin embargo, no se ha confirmado la veracidad de la llamada y si está relacionada con el caso.

La universidad confirmó en la tarde el ataque por medio de su cuenta de X, pidiéndole a los estudiantes que “CORRAN, ESCÓNDANSE, PELEEN”.

Active shooter on Atlanta campus near Emory Point.

RUN.

HIDE.

FIGHT. https://t.co/StKMIoh9NH — Emory College (@emorycollege) August 8, 2025

📌 Índice de tiroteos en EE. UU.

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, le dijo a CBS News que, debido al tiroteo, Atlanta “acaba de sumarse a la estadística” de la violencia armada en Estados Unidos.

Este, como lo asegura Dickens, no es un evento aislado. Según datos publicados por Gun Violence Archive, EE.UU. experimentó más de 600 incidentes de tiroteos masivos cada año entre 2020 y 2023.

Durante 2024, Gun Violence Archive registró 487 tiroteos masivos en Estados Unidos. El país registra la tasa de mortalidad por arma de fuego más alta entre otros países desarrollados. En 2024, más de 16.000 personas (sin contar suicidios) perdieron la vida por las armas.

“La investigación demuestra que una mayor regulación de armas está correlacionada con menores tasas de homicidios y tiroteos masivos”, asegura David Hemenway para el Harvard Injury Control Research Center.

