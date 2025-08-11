Tiroteo en Austin, EE. UU.: tres muertos en tienda Target

Hay cuatro víctimas del tiroteo reportado esta tarde en un Target en Austin, tres de ellas han muerto. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

En la tarde del lunes 11 de agosto, tres personas murieron en un tiroteo en la tienda Target en Austin, Texas, el sospechoso fue detenido, según las autoridades.

Austin-Travis County EMS (Emergency Medical Services) informó que inicialmente había cuatro víctimas. Las circunstancias que rodean el tiroteo aún no están claras, según ABC News.

Según el jefe de EMS del condado Austin-Travis, Robert Luckritz, dos de las víctimas murieron en el estacionamiento y la tercera falleció en un hospital. Una cuarta persona recibió atención en el lugar por heridas no relacionadas con el tiroteo.

Hubo reportes iniciales del APD sobre la posible participación de un niño en el tiroteo, pero no se dieron detalles al respecto durante la conferencia de prensa a las 4 p.m, según ABC News.

La jefa del Departamento de Policía de Austin (APD), Lisa Davis, informó que recibieron una llamada alrededor de las 2:15 p.m. Los agentes llegaron al lugar poco después e identificaron que el sospechoso es un hombre de 32 años con antecedentes de problemas de salud mental, quien huyó en un carro robado, luego chocó ese vehículo y robó otro automóvil.

El Departamento de Policía de Austin informó a la ciudadanía que por las investigaciones que se están desarrollando en el sitio, las personas no podrán retirar sus vehículos del parqueadero del Target hasta nuevo aviso.

Due to the active crime scene at the Target on Research Boulevard, vehicles in the parking lot cannot be released until the initial investigation is complete. Please arrange alternate transportation home. We will share an update as soon as it is safe to retrieve your vehicle. https://t.co/AxjG6z509p — Austin Police Department (@Austin_Police) August 11, 2025

