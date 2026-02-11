Logo El Espectador
Tiroteo en secundaria de Canadá deja 10 muertos y varios heridos

Diez personas murieron en un tiroteo en una escuela y una vivienda de Tumbler Ridge, Canadá; otras 25 resultaron con heridas leves.

Redacción Mundo y Agencia AFP
11 de febrero de 2026 - 03:07 a. m.
Imagen de referencia que muestra a la Real Policía Montada de Canadá.
Imagen de referencia que muestra a la Real Policía Montada de Canadá.
Foto: EFE - JUSTINE BEAULIEU-POUDRIER
La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) confirmó que diez personas fallecieron este martes en un tiroteo ocurrido en una escuela secundaria y una vivienda cercana en Tumbler Ridge, Columbia Británica.

La RCMP dijo que el incidente involucró a un “tirador activo en la escuela secundaria Tumbler Ridge” en la provincia de Columbia Británica y que “un individuo que se cree que sería el atacante también fue encontrado muerto por lo que parece ser una herida autoinfligida”.

Larry Neufeld, legislador por Peace River South, comentó a los periodistas que la comunidad ha recibido “recursos más que suficientes”, entre ellos el respaldo de la RCMP y servicios de ambulancias.

Agregó que prefiere no revelar más detalles para evitar comprometer la seguridad de la operación en marcha.

“Entendemos que algunas personas están buscando a sus seres queridos, y nuevamente, por favor, por favor, regresen a sus casas y permanezcan resguardados, y permitan que las increíbles personas de la RCMP hagan que esta comunidad, esta hermosa comunidad, sea segura otra vez”, dijo a CNN.

Las autoridades reportaron que otras 25 personas sufrieron heridas leves que no representan riesgo para su vida, según The New York Times.

