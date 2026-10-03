Su nombre ya aparece en la página oficial del FBI marcado con la etiqueta de “detenido”. Hasta ahora, el FBI no ha anunciado quién ocupará su lugar. Estas son…

La captura del venezolano Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias "el Ingeniero", dejó un cupo libre en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Señalado de desarrollar el software con el que el Tren de Aragua vaciaba cajeros automáticos en Estados Unidos, había sido el primer cibercriminal en integrarla. El viernes compareció ante un juez en Nebraska y se declaró no culpable.

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Del ELN al Tren de Aragua: quiénes están en el Top 10 de los más buscados por el FBI

Su nombre ya aparece en la página oficial del FBI marcado con la etiqueta de “detenido”. Hasta ahora, el FBI no ha anunciado quién ocupará su lugar. Estas son las nueve personas que lo acompañaban en la lista.

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Cabe destacar que, de los nueve prófugos, cuatro nacieron en América Latina: uno en Colombia, uno en Venezuela, uno en Honduras y uno en México. Dos nacieron en India, y hay uno de Bulgaria, uno de Vietnam y uno de Estados Unidos. La búlgara Ruja Ignatova es la única mujer en la lista. Seis de los nueve, además, están vinculados con organizaciones crminales.

La sede del FBI pide a sus 55 oficinas de campo que propongan candidatos para integrar la lista. Luego, la División Criminal y la Oficina de Asuntos Públicos revisan las nominaciones y la decisión final la toma la alta dirección del FBI.

Los criterios son dos: que la persona tenga un largo historial de delitos graves o sea considerada especialmente peligrosa por los cargos que enfrenta, y que la publicidad nacional pueda ayudar a capturarla. Por eso no suelen entrar fugitivos que ya son famosos por otros motivos. Contrario a lo que muchos creen, la lista no tiene orden ni ranking y no existe un "número uno".

La lista existe desde el 14 de marzo de 1950 y nació de la petición de un periodista que quería saber quiénes eran los "tipos más rudos" que buscaba el FBI.

Wilver Villegas-Palomino, alias "El puerco"

Villegas-Palomino nació en 1981 en Curumaní, departamento colombiano del Cesar, y, según el FBI, es miembro de alto rango del ELN. Las autoridades estadounidenses lo señalan como encargado de las actividades de narcotráfico del Frente de Guerra Nororiental de esa guerrilla, tanto en la región del Catatumbo como en Venezuela.

Un tribunal federal de Houston (Texas) emitió una orden de captura en su contra en febrero de 2020 por narcoterrorismo y conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional. Está en la lista desde 2023 y el Departamento de Estado ofrece hasta USD 5 millones por información que lleve a su arresto.

Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias "El Viejo"

Nació en 1988 en Venezuela y es señalado como un alto líder del Tren de Aragua. Fue acusado en Texas de dar apoyo material a una organización terrorista y de distribuir cocaína en Colombia con destino a Estados Unidos. Entró a la lista en 2025 y la recompensa por él es de hasta USD 5 millones.

Yulan Adonay Archaga Carías, alias "Porky"

Nacido en San Pedro Sula, Honduras, en 1982, es señalado como el jefe de la Mara Salvatrucha-13 (MS-13) en todo el país. Según la acusación, controlaba las actividades de la pandilla en su país y la abastecía de armas, drogas y dinero en Centroamérica y Estados Unidos.

También lo acusan de facilitar el paso de cargamentos de varias toneladas de cocaína hacia EE. UU. y de ordenar y participar en asesinatos de pandilleros rivales. Cuando entró a la lista, en 2021, la recompensa era de USD 100.000. Hoy es de USD 10 millones, la más alta de la lista.

Fausto Isidro Meza-Flores, alias "Chapo Isidro"

Nació en México en 1982 y es señalado de ser el presunto líder de Los Mazatlecos, una organización narcotraficante fuertemente armada con base en Sinaloa. Según el FBI, el grupo es responsable de introducir grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana en Estados Unidos, y controla la producción y el transporte de drogas en varias zonas de México. Entró a la lista en 2025. Se cree que vive en México y la recompensa es de hasta USD 5 millones.

Ruja Ignatova, "La Criptorreina"

Nació en Bulgaria en 1980 y fundó OneCoin, una empresa que promocionaba una supuesta criptomoneda. Según el FBI, desde 2014 ella y sus socios habrían estafado a inversionistas de todo el mundo por más de USD 4.000 millones. Se le perdió el rastro en octubre de 2017, cuando viajó de Sofía a Atenas. Las autoridades creen que podría moverse con un pasaporte alemán, viajar con escoltas armados e incluso haberse sometido a cirugías para cambiar su apariencia. Está en la lista desde 2022 y ofrecen también hasta USD 5 millones por ella.

Satinderjeet Singh, alias "Goldy Brar"

Nacido en Punyab, India, es el presunto líder en Norteamérica de la banda de Lawrence Bishnoi, grupo al que se le atribuyen asesinatos de figuras políticas y religiosas, tiroteos, secuestros, extorsiones y tráfico de drogas y armas en Estados Unidos y Canadá.

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Fue acusado en julio de este año en Los Ángeles por crimen organizado, extorsión y narcotráfico. Según el FBI, tiene vínculos con California, Canadá, India y México. La recompensa es de hasta USD 1 millón.

Trung Duc Lu

Nació en Vietnam y llegó a Estados Unidos siendo adolescente. Vivía en Queens, Nueva York, y el FBI lo señala como presunto miembro de la pandilla Born to Kill. Lo acusan del secuestro, la tortura y el asesinato de dos hermanos vietnamitas en Filadelfia en 2014. Un tercer hombre fue torturado, pero sobrevivió. Entró a la lista en marzo de este año. Su último paradero confirmado es Vietnam y ofrecen hasta USD 1 millón por él.

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Bhadreshkumar Chetanbhai Patel

Nació en 1990 en el estado de Guyarat, India, está acusado de matar a golpes a su esposa en abril de 2015, mientras ambos trabajaban en una tienda de donas en Hanover (Maryland). Entró a la lista en 2017, lo que lo convierte en el que más tiempo lleva en ella en la actualidad. Fue visto por última vez en la zona de Newark (Nueva Jersey). La recompensa es de hasta USD 1 millón.

Omar Alexander Cárdenas

Estadounidense, nacido en California en 1995. Lo acusan de dispararle varias veces en la cabeza a un hombre en un centro comercial de Sylmar, junto a Los Ángeles, en agosto de 2019. Huyó antes de ser juzgado y entró a la lista en 2022. Según el FBI, suele llevar barba y usar gafas formuladas. Ofrecen hasta USD 1 millón por información que lleve a su captura.

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