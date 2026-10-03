Alias “El ingeniero” es acusado por Washington de ser una pieza clave de la estructura financiera…

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron que el venezolano Aníbal Alexander Canelón Aguirre, conocido como "Prometheus" y "El Ingeniero", ya está en suelo estadounidense y el viernes compareció ante un juez en Nebraska. Canelón Aguirre marcó un hito al convertirse en el primer cibercriminal incluido en la lista de los más buscados del FBI en sus más de 75 años de historia, y la persona número 540 en entrar en dicha lista, según un comunicado.

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El hacker del Tren de Aragua que vaciaba cajeros en EE. UU. ya está ante un juez

Alias “El ingeniero” es acusado por Washington de ser una pieza clave de la estructura financiera del Tren de Aragua y figuraba desde marzo en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Puntualmente, se le señala de desarrollar “Ploutus”, un programa malicioso con el que realizaban ataques a cajeros automáticos, obligándolos a entregar efectivo sin descontarlo de ninguna cuenta, una modalidad conocida como "jackpotting”.

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Según la Fiscalía, la red que lo vincula a él y al Tren de Aragua atacó o intentó atacar cajeros en 47 estados del país, además de Washington D. C. y otros países. Por este caso ya hay otros 120 acusados en Nebraska.

La semana pasada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó a Canelón Aguirre y a otras personas y empresas en Venezuela, Colombia y México por presuntamente financiar al Tren de Aragua, según CNN. Sin embargo, ni las autoridades venezolanas ni las colombianas han ofrecido más detalles sobre la captura.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Canelón Aguirre, de 50 años, enfrenta cuatro cargos: conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para cometer robo bancario y fraude informático, conspiración para lavar dinero y conspiración para dar apoyo material a terroristas. En la audiencia se declaró no culpable de todos ellos y permanecerá detenido en Nebraska mientras espera el juicio.

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La oficina del FBI en Omaha confirmó que el arresto ocurrió fuera del país, pero no dio detalles sobre el lugar. A mediados de septiembre, el director del FBI, Kash Patel, había anunciado la captura ante el Congreso de Estados Unidos y apuntó a que el arresto se había dado en territorio venezolano.

El secretario de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, celebró el arresto con un mensaje publicado en X: “¡Desmantelar sus operaciones aquí en casa ESTÁ HACIENDO A ESTADOS UNIDOS SEGURO DE NUEVO!”.

Según el funcionario, desde que el presidente Donald Trump designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra casi 350 de sus presuntos integrantes.

Another @FBIMostWanted fugitive has been captured and arrested, thanks to law enforcement and the entire @HSTaskForce team. Anibal Alexander Canelon Aguirre is a Tren de Aragua leader and the first cyber criminal to be added to the list back in March. Since @POTUS designated TdA… pic.twitter.com/jttHpnERp6 — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) October 2, 2026

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