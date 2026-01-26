Tormenta invernal en EE. UU. deja más de una decena de muertos y miles de vuelos cancelados

Fuertes nevadas cayeron sobre Washington, Estados Unidos. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Las temperaturas más bajas del invierno en Estados Unidos han dejado al menos 11 muertos. El frío persistirá durante la semana, con casi 90 millones de personas bajo vigilancia o aviso de frío extremo. Además, según los reportes de CNN, más de 800.000 individuos siguen sin electricidad tras el corte de luz causado por el hielo. La magnitud de lo que está sucediendo se evidencia en el hecho de que en unos 15 estados se han acumulado 30 cm (o más) de nieve. Solo Central Park, en Nueva York, recibió 289 milímetros, rompiendo el récord alcanzado en 1905.

El domingo fue el peor día de cancelaciones de vuelos en el país norteamericano desde la pandemia de covid-19: con varios aeropuertos sin operaciones, más de 17.000 vuelos han sido suspendidos. De hecho, las principales terminales aéreas del país reportaron interrupciones generalizadas desde el domingo, incluyendo más del 80 % de los vuelos cancelados en La Guardia, JFK y Newark, de Nueva York, mientras que el Aeropuerto Nacional Reagan, de Washington, superó el 90 % de las cancelaciones.

Además, varios estados sufrieron las consecuencias de la acumulación del hielo, como Georgia, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Tennessee, Virginia y Carolina del Sur. El Centro de Predicción Meteorológica advirtió de una “acumulación catastrófica”, teniendo en cuenta que unos 6,35 milímetros o más pueden causar daños a árboles y cables eléctricos, sin olvidar que 12,7 milímetros o más pueden generar daños devastadores. Linden, por ejemplo, alcanzó los 50,8 milímetros.

Sobre las personas fallecidas, se sabe que cinco fueron encontradas muertas al aire libre en Nueva York, según lo reportó el alcalde Zohran Mamdani. En Texas, las autoridades confirmaron tres muertes, incluyendo la de una adolescente de 16 años fallecida en un accidente de trineo. En Luisiana, dos personas murieron por hipotermia. Además, una persona falleció y otras dos resultaron heridas en un choque vinculado con las condiciones meteorológicas el sábado en el sureste de Iowa, según la policía local.

En la madrugada de este lunes se emitieron alertas de frío para aproximadamente 210 millones de personas en Estados Unidos. En muchas zonas, incluida la capital, es posible que la temperatura no supere el punto de congelación hasta principios de febrero. En varios estados fue declarado el estado de emergencia.

