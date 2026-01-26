Venezuela liberó a más de 100 presos políticos; Rodríguez pidió parar las órdenes de EE. UU.

Una persona sostiene una vela en una vigilia frente al centro penitenciario Rodeo I, en el estado venezolano de Miranda. Foto: EFE - Ronald Pena R

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó que ha verificado al menos 104 nuevas excarcelaciones en las últimas horas en el país, como parte del proceso de liberaciones anunciado por la nueva líder chavista, Delcy Rodríguez, el pasado 8 de enero.

“Hemos verificado 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela el día de hoy”, publicó en X el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, quien aseguró que siguen verificando “otras excarcelaciones”, sin ahondar en detalles. “Sería ideal —añadió en su mensaje— que el gobierno publique listas de excarcelaciones”.

Por su parte, Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, indicó en X que ese conteo “sigue sin ser definitivo”. Según mencionó, “puede aumentar mientras revisamos más casos”.

Consultado por la agencia EFE, él indicó que desde la madrugada del domingo “se está dando un número importante de excarcelaciones”. Asimismo, en una publicación en X, reportó “con gran alegría” la excarcelación del abogado voluntario de Foro Penal, Kenny Tejeda Jiménez, quien, aseguró, “estuvo arbitrariamente detenido” desde el 2 de agosto de 2024 y se encontraba encarcelado en la cárcel conocida como Tocorón, en el estado Aragua.

Himiob también confirmó la excarcelación de Carla Da Silva, una de las acusadas por un ataque marítimo frustrado en mayo de 2020 y conocido como ‘Operación Gedeón’, por la cual el Ejecutivo señaló a la oposición de pretender una invasión militar dirigida por Estados Unidos.

Este domingo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó sobre la excarcelación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, quien había sido sentenciado a 15 años de prisión, pero cuya condena fue anulada esta semana por una corte de apelaciones.

Estas excarcelaciones ocurren en medio de un proceso anunciado el pasado 8 de enero por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien informó sobre un “número importante” de liberaciones en el país, sin precisar identidades, cantidad ni condiciones de estas medidas.

Rodríguez afirmó este viernes que 626 personas han sido liberadas en el país. La ONG Foro Penal había verificado 156 excarcelaciones hasta el viernes.

La Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a la oposición mayoritaria, informó en X que ha verificado 258 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este domingo, mientras que —añadió— quedan más de 854 presos políticos encarcelados.

Delcy Rodríguez le pide un alto a Estados Unidos

“Ya basta de las órdenes de Washington” en Venezuela, expresó el domingo la líder chavista. En su mensaje a los trabajadores petroleros en el estado Anzoátegui, añadió: “Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras”.

Se dice que ella quedó al frente de Miraflores tras una serie de conversaciones que sostuvo con funcionarios del gobierno de Donald Trump, a espaldas de Nicolás Maduro. Si bien unas fuentes conocedoras del tema le aseguraron al medio The Guardian que su colaboración, además de la del presidente de la Asamblea Nacional, no respondió a un golpe de Estado contra el sucesor de Chávez, o a una ayuda activa para derrocarlo, sí tuvo que ver con la garantía de cooperar una vez él ya no estuviera al mando.

