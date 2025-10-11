“Trágico accidente”: 18 personas mueren tras explosión en planta de municiones en EE. UU.

Señal de advertencia en la planta de Accurate Energetic Systems tras la explosión que dejó 19 desaparecidos en Tennessee. Foto: EFE - MARTIN B. CHERRY

Las 18 personas desaparecidas tras una explosión registrada en una fábrica de municiones en el sur de Estados Unidos se presumen muertas, declaró este sábado el comisario de la localidad.

Las claves de la explosión en fábrica de Tennesse

Una fuerte explosión destruyó una fábrica de municiones de Accurate Energetic Systems en el condado de Humphreys, Tennessee.

Las autoridades confirmaron que las 18 personas desaparecidas tras el incidente se presumen muertas.

El sheriff Chris Davis informó que los equipos de rescate identifican cuerpos y descartan la presencia de químicos peligrosos en el lugar.

El FBI y la ATF participan en la investigación, y no se descarta una posible causa criminal.

La empresa calificó el hecho como un “trágico accidente” y expresó condolencias a las familias de las víctimas.

“Podemos asumir en este momento que han fallecido”, declaró Chris Davis, sheriff del condado de Humphreys, Tennessee, en una conferencia de prensa desarrollada al día siguiente del desastre.

“Actualmente estamos identificando los cuerpos”, indicó.

Inicialmente las autoridades habían comunicado una cifra de 19 desaparecidos, antes de reducirla esa misma noche.

La explosión ocurrió alrededor de las 7:45 a.m. hora local del viernes e hizo estallar un edificio entero en la planta de Accurate Energetic Systems.

El lugar estaba ubicado cerca de la ciudad de Bucksnort, en una zona boscosa y montañosa alejada de las áreas urbanas, a más de 80 km al oeste de Nashville, la capital de Tennessee.

Los escombros se extendieron sobre un área de 800 m² alrededor de la planta, dijo Davis el viernes. Un equipo inspeccionó el lugar para asegurarse de que no hubiera sustancias químicas presentes que pudieran poner en peligro el trabajo de los rescatistas.

El sheriff se negó el sábado a descartar actividad criminal. “Podrían pasar varios días, semanas o incluso meses antes de que podamos saberlo”, dijo a los periodistas.

Varias agencias federales acudieron al lugar, incluyendo la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el FBI, declaró Davis.

Imágenes de televisión difundidas el viernes mostraron un edificio completamente devastado y en llamas y vehículos destruidos por la explosión.

En un comunicado publicado en su sitio web, Accurate Energetic Systems calificó el hecho de “trágico accidente”.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias, colegas y comunidades afectadas por este suceso”, añadió la compañía.

Fundada en 1980, la empresa afirma estar “especializada en el desarrollo, fabricación, manipulación y almacenamiento de una amplia gama de productos energéticos y explosivos para los sectores militar, aeroespacial y de demolición comercial”.

