Los controvertidos embajadores de Trump: amigos, familiares y millonarios sin experiencia

Kimberly Guilfoyle, exprometida de Donald Trump Jr., es la embajadora de Estados Unidos en Grecia. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los nombramientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el ámbito diplomático no han pasado desapercibidos. El republicano ha comenzado a poblar las embajadas estadounidenses en Europa con una nueva generación de diplomáticos que, lejos de perfiles técnicos o de carrera, comparten un rasgo común: su cercanía personal, política o financiera con el mandatario y con el movimiento Make America Great Again (MAGA).

Dichos nombramientos han generado inquietud en capitales europeas y entre diplomáticos experimentados, que ven en esta ola de designaciones una señal de confrontación ideológica y un cambio en el tono tradicional de la diplomacia estadounidense en el continente, según reveló The Guardian.

Pero el giro de Trump en política exterior no solo se refleja en los nuevos nombramientos, sino también en la salida forzada de diplomáticos de carrera. Según Politico, la administración ordenó a cerca de dos docenas de embajadores del Servicio Exterior, muchos de ellos designados durante el gobierno de Joe Biden, que abandonaran sus puestos sin explicación previa, una decisión considerada inusual incluso en los cambios de gobierno en Washington.

Vea también: “No lo descarto”: Trump sobre guerra con Venezuela

John Dinkelman, presidente del sindicato de diplomáticos estadounidenses, advirtió que estas medidas “socavan la confianza en la capacidad del Servicio Exterior profesional para llevar a cabo eficazmente las políticas de los líderes electos”, y alertó sobre el impacto que podrían tener en la credibilidad de la diplomacia estadounidense.

¿Cómo suelen nombrarse los embajadores y qué cambia ahora?

En Estados Unidos, los embajadores pueden ser diplomáticos de carrera o designaciones políticas, una práctica histórica que suele reservar alrededor de un tercio de los cargos para aliados del presidente, grandes donantes o figuras públicas.

Sin embargo, expertos y diplomáticos consultados por The Guardian coinciden en que la actual tanda de nombramientos destaca por la concentración de familiares, amigos cercanos y grandes financiadores de Trump, así como por la casi total ausencia de experiencia diplomática previa y por un mandato explícito de promover la agenda ideológica del movimiento MAGA en Europa.

Los embajadores de Trump que generan controversia

Uno de los nombres más llamativos es el de Charles Kushner, embajador en Francia y padre de Jared Kushner, yerno del presidente. El magnate inmobiliario fue condenado en 2005 por evasión fiscal y manipulación de testigos, pasó 14 meses en prisión y fue indultado por Trump en 2020. Desde su llegada a París, Kushner ha mantenido reuniones con dirigentes de la extrema derecha francesa y ha asumido un rol activo en debates políticos sensibles.

Otro nombramiento es el de Andrew Puzder, exdirector ejecutivo de las cadenas de comida rápida Hardee’s y Carl’s Jr., designado embajador ante la Unión Europea. Puzder ha defendido la estrategia de seguridad de Trump, que acusa a Europa de perder su identidad cultural por la inmigración y cuestiona la cesión de soberanía de los Estados miembros a Bruselas.

En Italia, Washington está representado por Tilman Fertitta, multimillonario dueño del equipo de baloncesto Houston Rockets y de un vasto imperio hotelero y de casinos. Antiguo socio comercial y amigo personal de Trump, Fertitta es una figura mediática que simboliza el perfil empresarial de varios de los nuevos enviados.

El caso de Ken Howery, cofundador de PayPal y embajador en Dinamarca, es especialmente delicado por el interés expresado por Trump en Groenlandia. Aunque ha intentado desplegar una ofensiva diplomática de bajo perfil, su misión está marcada por la tensión generada por la retórica estadounidense sobre el control de la isla.

Finalmente, Kimberly Guilfoyle, expresentadora de Fox News y exprometida de Donald Trump Jr., hijo del presidente, fue nombrada embajadora en Grecia. Su estilo directo y su cercanía con el círculo íntimo del presidente han despertado tanto curiosidad como preocupación en Atenas, donde algunos diplomáticos temen un enfoque más confrontacional y “transaccional” de la relación bilateral.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com