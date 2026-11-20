Texas ejecutó a Reinaldo Dennes en un procedimiento que duró más de una hora y que hizo recordar lo sucedido en Tennessee con Christa Pike, quien sobrevivió a dos dosis de pentobarbital. En el más reciente caso, el personal penitenciario tuvo problemas para encontrar la vena por la cual suministrar la dosis letal. Una vez lo logró, él gritó repetidas veces de dolor y le pidió a Dios que acabara con el sufrimiento. Dentro de la prisión aseguraron que siguieron el debido proceso.

Dennes, quien fue declarado culpable de asesinato por la muerte de Janos Szucs, un comerciante de diamantes que fue encontrado con múltiples disparos en su oficina de Houston en enero de 1996, dijo que quería que sus allegados supieran que fue bendecido en los últimos 30 años "conociendo el amor del padre", informó The Associated Press (AP). Poco tiempo pasó desde entonces cuando se le escuchó decir: "¡El dolor! ¡Vete! ¡Vete!". Después agregó: "Déjame ir, padre", y lo hizo varias veces: "Déjame ir (…). Estoy aquí. He sido tu hijo todos estos años".

Publicidad

Le sugerimos: EE. UU. apoya que Colombia reanude la fumigación aérea en la lucha contra el narcotráfico

Dennes describió un dolor en la pierna derecha como un calambre y comentó: "No creo que esto sea normal. Llévame, padre. No me dejes sufrir así. ¡Vamos!". Luego de unos quejidos, roncó ocho veces, y ese sonido se fue atenuando hasta que dio el último, resumió la agencia de noticias. Respiró suavemente dos veces y el sonido se fue debilitando también. La ejecución finalizó a las 7:07 p. m. del jueves, después de 63 minutos. Fue declarado muerto un minuto después.

Citada por la agencia de noticias, la portavoz Amanda Hernández reconoció que hubo varios intentos fallidos para encontrar una vena adecuada antes de que el equipo de ejecución lograra insertar las agujas en el pie izquierdo de Dennes y en el lado izquierdo de su cuello. Dijo que desconocía cuántos intentos fracasaron, pero que los lugares que finalmente se utilizaron cumplían con los procedimientos del estado de Texas. Sugirió que Dennes pudo exagerar el dolor, pues aseguró que inició a quejarse antes de que comenzaran a fluir los medicamentos y también en lugares donde no había vía intravenosa.

Esta ejecución se llevó a cabo en medio del escrutinio por la pena de muerte en Estados Unidos tras lo sucedido con Pike. Ella lamentó la "incompetencia" alrededor de esta situación y añadió que, a pesar de su proceso de recuperación, sigue sufriendo dolor físico constante y angustia. Añadió que desde que le suministraron una dosis masiva del sedante pentobarbital no ha habido momento en el que no sienta dolor: "Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Todavía me cuesta hablar. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma". Según una encuesta reciente, el apoyo a la pena de muerte entre los estadounidenses ha caído a su nivel más bajo en 55 años. La encuesta de Gallup reveló que el 49 % de los adultos está a favor de ella para los asesinos convictos y el 45 % se opone.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 35 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com