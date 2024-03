Tras denuncias de Cony Camelo, cónsul en México habla de irregularidades en aumento

El Consejo de Estado tumbó el nombramiento de Andrés Hernández como cónsul en México. Sin embargo, según él, aún no se ha emitido el decreto respectivo, por lo que debe seguir en funciones. Foto: Andrés Hernández

Tras la denuncia hecha en redes sociales por la actriz colombiana Cony Camelo sobre maltratos sufridos por colombianos que viajaron a México, el cónsul general en ese país, Andrés Hernández, respondió que ya se solicitaron explicaciones a las autoridades mexicanas.

“Sobre esta denuncia ya se solicitó a migración México informar sobre los casos”, dijo Hernández a través de X.

En un video publicado por Camelo, la actriz explicó: “En el vuelo que está llegando de México me encuentro con la situación de que muchos compatriotas fueron devueltos sin ninguna razón, fueron retenidos, les quitaron sus pasaportes, los cordones, los tenían incomunicados y este es el momento en el que Avianca no devuelve sus pasaportes, ni sus celulares, para que no pudieran grabar”.

En el video, Camelo cuenta también que una de las funcionarias de Avianca le comentó que hace poco se dio un aborto en el marco de una retención de este tipo debido a que la mujer involucrada no recibió alimentación durante dos días seguidos.

Según Hernández, también se pidió información sobre este supuesto aborto.

El maltrato a que son sometidos viajeros colombianos a su llegada a México es una problemática que se viene documentando desde hace meses y que, según las autoridades colombianas, se está tratando de solucionar por medio de esfuerzos diplomáticos.

Sin embargo, la problemática persiste.

“Hay una variante en incremento con personas que viajan con planes turísticos y cuando llegan están canceladas su reservas y hasta tiquetes y es algo que estamos trabajando e identificando estás [sic] situaciones que nos preocupan y que se han incrementado en las últimas semanas”, agregó Hernández, cuyo nombramiento fue anulado en días recientes, pero que explicó que mientras se ejecuta la decisión debe seguir en funciones.

Hernández insistió en la necesidad de denunciar hechos como estos: “Por eso es importante que las personas presenten sus denuncias y casos, lo pueden enviar al correo cmexico@cancilleria.gov.co para que podamos indagar y elevar a nivel las quejas y denuncias”.

Recomendaciones para viajar a México

Justo antes de la temporada de Semana Santa, la Cancillería emitió recomendaciones para viajar a México, uno de los destinos internacionales más apetecidos por lo connacionales, pero que más trabas presentan a la hora de ingresar.

Estas son las recomendaciones dadas por la cartera:

1. Uno de los requisitos obligatorios para ingresar a ese país es el diligenciamiento del formulario de prerregistro electrónico, disponible en la página web del Instituto Nacional de Migración de México (https://www.inm.gob.mx/spublic/portal/inmex.html). Hágalo con suficiente tiempo de antelación y familiarícese con su contenido.

2. Cuando finalice el proceso, la plataforma generará un código QR y la Forma Migratoria Múltiple. Imprima esos documentos, preséntelos a los agentes de migración de los aeropuertos internacionales de México y manténgalos siempre con usted. La Forma Migratoria Múltiple indica los días que le fueron autorizados para permanecer en ese país. Fíjese en las fechas y conserve siempre este documento migratorio, que será exigido durante su estadía en territorio mexicano y al salir del país.

3. Debe contar con alojamiento para toda la estancia. Recuerde portar impresa la constancia de pago, con los datos de su hotel. En caso de ser invitado por alguien, debe presentar una carta de invitación firmada por su anfitrión, con sus datos de contacto, copia de un comprobante de domicilio (recibo de servicios públicos) y una copia de la identificación de esta persona.

4. Al momento de la entrevista con el funcionario del Instituto Nacional de Migración, sea claro y sincero en sus respuestas en cuanto a los propósitos de viaje. Además, deberá demostrar solvencia económica que permita sufragar gastos durante la estadía. Se estima un promedio de 100 a 500 dólares americanos por día, lo cual incluye hospedaje, alimentación y actividades de esparcimiento.

5. Es importante disponer de un plan turístico definido y con entradas a parques o recorridos turísticos. Procure tener estas reservas impresas. Debe también tener información clara sobre los medios de transporte en los que se movilizará durante su estancia.

6. En ocasiones, es importante presentar constancia laboral en la que se evidencie el período vacacional a disfrutar.

7. Si viaja con menores de edad sin alguno de sus padres, se sugiere llevar copias simples del permiso de salida del país para presentar ante el Instituto Nacional de Migración. Recuerde que el permiso original es retenido por Migración Colombia al momento de salir. 8. Adquiera un seguro de asistencia internacional de viajes, en caso de cualquier enfermedad o emergencia.

9. Sea respetuoso con las autoridades migratorias. En todo caso su ingreso al territorio de los Estados Unidos Mexicanos es discrecional de la autoridad migratoria que lo atiende.

Tenga en cuenta que, de todas formas, contar con estos requisitos no garantiza el ingreso. Si es inadmitido, tiene derecho a comunicarse con el Consulado colombiano más cercano y con un familiar. La aerolínea es la responsable de brindar la alimentación a los viajeros inadmitidos y proveer el vuelo para retornar al lugar de origen.

Para ejercer su derecho a comunicarse, tenga a mano los teléfonos de los consulados en México:

Ciudad de México: teléfonos fijos +52 555 525 4562 / +52 555 525 2798 / +52 555 525 2658. Por fuera del horario de oficina puede comunicarse al celular +525528453988. Igualmente, puede escribir al correo: cmexico@cancilleria.gov.co

Cancún: +52 998 415 4541. Por fuera del horario de oficina puede comunicarse al +52 998 270 6449. Igualmente, puede escribir al correo: ccancun@cancilleria.gov.co

Guadalajara: Teléfono fijo en México (33) 47375700 / Teléfono en Colombia: (601) 381 4000 Extensiones 5084 y 5086. Celular emergencias: +52 33 1990 4857. Igualmente puede escribir al correo electrónico: cguadalajara@cancilleria.gov.co.

